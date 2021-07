LANY annonce une tournée nord-américaine à l’appui de son prochain album

Trio de Los Angeles LANY entreprendront une tournée nord-américaine à l’appui de leur prochain album gg bb xx cet automne. keshi prendra en charge toutes les dates nord-américaines. La tournée suivra également une série limitée au Royaume-Uni cet automne avec d’autres dates à confirmer bientôt.

Les billets seront mis en vente le 23 juillet à 9h, heure locale. LANY offrira des forfaits VIP pour chaque spectacle comprenant une performance acoustique intime, une session de questions-réponses, une photo de groupe avec le groupe, l’accès au soundcheck et plus encore. De plus, Citi est la carte de crédit de prévente officielle du LANY: gg bb xx Tour. En tant que tel, les titulaires de carte Citi auront accès à l’achat de billets en prévente à partir du 20 juillet à 9h00 heure locale jusqu’au 22 juillet à 22h00 heure locale via Citi Entertainment.

gg bb xx, le quatrième album de LANY, sort le 3 septembre via Interscope Records et est disponible en pré-commande. Jusqu’à présent, ils ont partagé trois offres de l’album—“à moi”, “adn [demo]” et “danser dans la cuisine”.

Précommandez gg bb xx.

Dates de la tournée de LANY :

17 septembre Las Vegas, NV Festival Life Is Beautiful

23 septembre Birmingham, Royaume-Uni O2 Academy Birmingham

24 septembre Manchester, Royaume-Uni Manchester Academy

25 septembre Dublin, Irlande The Helix

27 septembre Glasgow, Royaume-Uni O2 Academy Glasgow

29 septembre Londres, Royaume-Uni Eventim Apollo

5 octobre Montréal, QC L’Olympia

6 octobre Toronto, ON Coca-Cola Coliseum

8 octobre Philadelphie, PA The Met

9 octobre Washington, DC L’hymne

11 octobre New York, NY Radio City Music Hall

12 octobre Boston, MA Agganis Arena

14 octobre Columbus, OH Express Live Outdoors

15 octobre Detroit, MI Fox Theatre

16 octobre Chicago, IL Byline Bank Aragon Ballroom

19 octobre Minneapolis, MN Armory

21 octobre Nashville, TN Ascend Amphitheatre

22 octobre Atlanta, GA Cadence Bank Amphitheatre à Chastain Park

23 octobre Charlotte, NC Metro Credit Union Amphitheatre

25 octobre Miami, FL FPL Solar Amphitheatre

26 octobre St. Augustine, FL Amphithéâtre de St. Augustine

28 octobre Dallas, TX The Pavilion at Toyota Music Factory

29 octobre Houston, TX Smart Financial Center

31 octobre Tulsa, Centre OK BOK

5 novembre Seattle, WA Théâtre WAMU

6 novembre Vancouver, C.-B. Forum PNE

10 novembre Salt Lake City, UT Vivint Arena

12 novembre Phoenix, AZ Théâtre fédéral de l’Arizona

13 novembre Los Angeles, Californie Le Forum

15 novembre Denver, CO Mission Ballroom

18 novembre San Francisco, Californie Bill Graham Civic Auditorium