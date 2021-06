LANY partage le nouveau single ‘Dancing In The Kitchen’ de son prochain album

Le trio pop basé à Los Angeles LANY a partagé son dernier single “Dancing in the Kitchen” comme lancement officiel de leur prochaine ère d’album. Produit par LANY et Andrew Goldstein, le morceau arrive avec un clip réalisé par Matty Peacock qui se déroule tard dans la nuit.

“Jure que le seul que je veux, c’est toi / Et peu importe ce que nous faisons / Nous pourrions n’avoir rien du tout et avoir l’impression que rien ne manque”, chante le leader Paul Klein sur la piste. “Maintenant on bouge comme sur la lune / Dom Pérignon goutte sur nos chaussures / On pourrait faire le tour du monde en avion, mais on finit toujours / Danser dans la cuisine.”

“C’est juste le plus amusant que j’aie jamais eu à faire de la musique”, a écrit Klein sur Instagram. « J’espère que la chanson vous fera sourire. J’espère que cela vous fera plaisir. Allez danser dans la cuisine ! Seul ou avec quelqu’un que vous aimez !

“Dancing in the Kitchen” fait suite à la dernière sortie du groupe, “I Quit Drinking”, une collaboration avec la chanteuse country pop Kelsea Ballerini. Le single a marqué la première sortie de LANY depuis l’arrivée de leur album 2020 Fils à maman qui présentait les singles notables “cowboy in LA” et “Good Guys”. Il montre la créativité en constante évolution du groupe.

Plus tôt cette année, LANY a partagé l’édition de luxe de Mama’s Boy avec des versions live et dépouillées des morceaux de l’album. «Je voulais marcher sur la fine ligne de la pop, du cowboy et de l’Americana. Prendre le côté américain de marques comme Ralph Lauren et mélanger avec le chic européen et rock’n’roll de Saint Laurent », a déclaré Klein à propos de la création de Mama’s Boy.

Mama’s Boy a marqué le premier album de LANY dans le Top 10 du Billboard 200, atteignant le n ° 7. Il a suivi la sortie de Malibu Nights en 2018 et le premier album éponyme du groupe, sorti en 2017.

LANY prendra la route cet automne pour la première fois depuis que la pandémie de COVID-19 a fermé l’industrie de la musique live l’année dernière. La tournée débutera au Royaume-Uni et en Irlande en septembre.

Diffusez et achetez “Dancing in the Kitchen”.