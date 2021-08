LANY sort un nouveau single, “Never Mind, Let’s Break Up”

Trio de Los Angeles LANY ont dévoilé un nouveau morceau, “Peu importe, rompons.” La chanson est extraite de leur prochain album, gg bb xx, sortie le 3 septembre via Interscope Records.

Cet automne, LANY entreprendra une tournée nord-américaine en soutien à gg bb xx. keshi prendra en charge toutes les dates nord-américaines. La tournée suivra également une série limitée au Royaume-Uni cet automne avec d’autres dates à confirmer bientôt.

La nouvelle piste est la quatrième offre de gg bb xx, après “jusqu’à moi”, “dna [demo]” et ” danser dans la cuisine ” – qui, selon Uproxx, ” met en valeur le talent du groupe pour écrire des airs pop relatables, soulignant l’importance de profiter des petits moments de la vie sur un rythme joyeux “. Ces nouvelles chansons font suite à la première nouvelle musique de LANY en 2021, « I Quit Drinking », un duo avec la superstar country Kelsea Ballerini qui a fait ses débuts avec une performance en direct aux CMT Awards de cette année.

Après Mama’s Boy de l’année dernière, qui a fait ses débuts au n ° 7 du Billboard 200 et au n ° 1 du palmarès des ventes d’albums alternatifs avec plus de 300 millions de streams à ce jour, gg bb xx trouve LANY de retour à son son pop contagieux, en collaboration avec un éventail d’auteurs-compositeurs et producteurs notables, dont Andrew Goldstein (Maroon 5, Katy Perry, Lauv), John Ryan (Shawn Mendes, Charlie Puth, Harry Styles), David Hodges (Ed Sheeran, 5SOS, Blink 182), Tobias Jesso Jr. (Adele , Sia, HAIM), Dan Smyers de Dan + Shay, et plus encore.

La percée de LANY est venue avec leurs débuts éponymes en 2017, qui ont construit une base de fans internationale et conduit à des arènes à guichets fermés à travers le monde. Les hymnes déchirants de leur suivi de 2018 Malibu Nights ont fait irruption dans le Billboard Album Chart et se sont connectés de manière énorme à travers le monde, avec leur collaboration de 2019 avec Lauv, “Mean It”, attirant davantage l’attention.

Mené par l’auteur-compositeur, parolier et producteur Paul Klein, LANY a joué des spectacles à guichets fermés du Greek Theatre de LA à la Brixton Academy de Londres. Leurs chansons ont été diffusées plus de trois milliards de fois avec plus de 600 millions de vidéos vues à ce jour.

Précommandez gg bb xx.