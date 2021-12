Lanza, membre du Temple de la renommée de la WWE, est décédé à 86 ans

Lutteur légendaire Blackjack Lanza – qui a été intronisé au Temple de la renommée de la WWE en 2006 – est décédé à l’âge de 86 ans… Vince McMahon annoncé mercredi.

« Nos pensées vont à la famille et aux amis de Jack Lanza », a déclaré le célèbre grand patron de la WWE dans un communiqué publié sur sa page de réseaux sociaux. « C’était un homme, respecté et aimé de tous. »

Aucune cause de décès n’a été révélée.

Lanza a commencé sa carrière de catcheur au début des années 1960 et est devenu célèbre après avoir formé un partenariat par équipe avec Blackjack Mulligan.

Les deux – qui portaient le surnom de « The Blackjacks » – sont devenus l’un des duos les plus légendaires de l’histoire de la lutte … pour finalement jouer dans la World Wide Wrestling Federation de McMahon dans les années 1970.

Lanza a finalement pris sa retraite de la lutte dans les années 1980 … mais a continué à travailler avec McMahon et la WWE pendant des années.

« Sa loyauté et son dévouement ne seront jamais oubliés », a déclaré McMahon.

Le légendaire Jack Lanza… L’un des plus grands esprits du secteur, merci de m’avoir laissé m’asseoir sous l’arbre d’apprentissage… pic.twitter.com/PpK6AHsC2j – Triple H (@TripleH) 24 octobre 2016 @TripleH

Lanza a eu un impact énorme sur les plus grandes stars de la lutte d’aujourd’hui … avec Triple H qualifiant Lanza de légende après que les deux se soient rencontrés en 2016.

« L’un des plus grands esprits du secteur », a déclaré Triple H à l’époque, « merci de m’avoir laissé m’asseoir sous l’arbre d’apprentissage. »

Il a ajouté mercredi — « Certains talents chercheront des conseils auprès de certains agents, mais TOUT LE MONDE a recherché celui de Lanza. »

« L’homme le plus doux mais incroyablement dur et dédié à 100% à nous rendre meilleurs. Jack ne te disait souvent pas ce que tu voulais entendre, mais t’a TOUJOURS dit ce dont tu avais besoin. Tu vas beaucoup me manquer mon ami.

DÉCHIRURE