Lanzadera et LaLiga vont promouvoir les startups

20/07/2021 à 20h36 CEST

LaLiga et Lanzadera, l’accélérateur de startups de Juan Roig appartenant à Marina de Empresas, ont signé un accord d’entreprise pour innover dans le secteur du football. Spécifique, des startups seront sélectionnées pour accompagner LaLiga et ses clubs sur leur chemin pour transformer le monde du sport et du divertissement dans quatre domaines : stade intelligent ; engagement des fans ; audio-visuel; et l’intelligence artificielle et les données.

« Depuis LaLiga, nous travaillons avec la conviction que la technologie et l’innovation sont essentielles pour améliorer l’expérience des fans dans le monde du sport et du divertissement. Et qui mieux que les entrepreneurs, à travers le projet Lanzadera dans ce cas, pour générer des idées et des projets qui apportent des solutions aux clubs & rdquor ;, affirme Óscar Mayo, directeur général exécutif de LaLiga.

“C’est un privilège que LaLiga, une référence dans l’industrie du sport dans le monde, nous ont fait confiance dans la recherche de solutions innovantes pour un secteur aussi compétitif et suivi par des millions de personnes. Je suis sûr que l’accord aidera l’entité et les clubs de football à avoir accès aux nouvelles technologies qui leur permettent d’améliorer leur efficacité et leur proximité avec les supporters & rdquor;, indique Javier Jiménez, PDG de Lanzadera.

Quatre défis pour les entrepreneurs

En premier lieu, LaLiga veut localiser les entreprises qui innovent dans le stade du futur : qui ont développé de nouvelles technologies pour améliorer l’efficacité et les performances dans les stades (dans des domaines tels que la mobilité, la durabilité, l’hospitalité ou la sécurité), ainsi que la création de meilleures expériences pour les fans.

D’autre part, l’accord vise à recueillir des solutions qui améliorent l’interaction avec le ventilateur, avec l’idée de créer de nouveaux modèles commerciaux pour augmenter la fidélité et l’interaction des fans. service audiovisuel et OTT, les startups sont sollicitées pour contribuer à générer de nouvelles expériences de consommation de contenus sportifs et de formes de monétisation.

Enfin, LaLiga souhaite connaître les entreprises qui innovent dans le domaine de intelligence artificielle et prise de décision basée sur les données dans des domaines tels que l’analyse d’audience, la gestion des campagnes de fans, la tarification intelligente, les performances sportives, l’analyse tactique ou l’automatisation des processus, entre autres.

Les entrepreneurs sélectionnés développer une preuve de concept pendant au moins quatre mois et ils auront le soutien de professionnels de LaLiga et de Lanzadera, qui les accompagneront dans le développement et l’exécution de leurs projets. De plus, ils disposeront d’un sac économique destiné à couvrir tous les besoins pour la validation du pilote.

Comme dans le reste des accords Corporate, les startups retenues auront un espace de travail à la fois dans les bureaux de Lanzadera, situés à Marina de Empresas, et dans les centres d’entreprise de LaLiga. Les entrepreneurs auront également accès à un vaste réseau de contacts et pourront assister à des événements et à des présentations de l’écosystème entrepreneurial et d’investisseurs de Marina de Empresas.

La période d’inscription pour la LaLiga Corporate est maintenant ouverte et Il se terminera le 8 novembre. L’appel est ouvert à tous les types de startups, quel que soit leur degré de maturité, qui peuvent soumettre leur candidature via le site Web de Lanzadera.