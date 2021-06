Lanzarote, Ibiza, Fuerteventura et Minorque : quatre réalités écologiques

04/06/21 à 08:03 CEST

Une étude comparative entre quatre îles espagnoles (les îles Baléares de Minorque et Ibiza et les îles Canaries de Lanzarote et Fuerteventura) qui vient d’être rendue publique révèle quatre réalités écologiques et sociales très différentes. Cependant, ces quatre îles ont en commun une augmentation progressive de la densité de population et de grandes questions en suspens sur les questions environnementales.

Malgré le fait qu’il s’agisse de quatre îles de tailles relativement similaires et qui sont généralement présentées comme des exposants de tranquillité et de conservation de l’environnement, la vérité est que toutes perdent progressivement cette caractéristique, principalement en raison de la forte augmentation de l’afflux touristique et aussi de la population résident.

La densité de population sur l’île de Lanzarote, par exemple, a été multipliée par 2,4 entre 1991 et 2019, car si il y a vingt ans ce paramètre était de 76,7 habitants au kilomètre carré, aujourd’hui il est de 180.

Plus prononcée est la situation à Fuerteventura, où la densité de population a directement triplé, passant de 22,2 habitants au kilomètre carré en 1991 à 70,4 en 2019.

Dans le cas d’Ibiza, ce paramètre a doublé et cette île est celle qui a la densité de population la plus élevée des quatre îles, avec actuellement 258,7 habitants au kilomètre carré.

Minorque, avec des chiffres plus modérés à cet égard, est passée de 92,7 habitants à 134,4 sur la même période.

Pression humaine totale (touristes et résidents) en hausse

Cependant, si la population flottante, c’est-à-dire la population touristique, est également prise en compte, alors la densité de population sur les quatre îles augmente considérablement.

Ibiza en été (lorsque son activité touristique est concentrée) compte 414 habitants par kilomètre carré, tandis que Lanzarote en compte 243,4, Minorque 189,9 et Fuerteventura, 95,4. Ibiza compte 60 touristes pour chaque habitant, tandis que Lanzarote et Fuerteventura en comptent 35 chacune et Minorque, 41.

La pression humaine sur les quatre îles est une conséquence, en grande partie, de la augmentation du tourisme. Dans le cas de Lanzarote, le trafic annuel de passagers (qui comprend à la fois les entrées et les sorties) est passé de 2,3 millions en 1990 à 7,2 millions en 2019. À Fuerteventura, il est passé de 1,1 million à 5,6 au cours de la même période, à Minorque, de 1,5 million à 3,4 et à Ibiza, de 2,4 à 8,1 millions et c’est, une fois de plus, l’île avec le plus grand volume de touristes.

Le numéro de lieux d’hébergement à l’hôtel il a considérablement augmenté au cours des deux dernières décennies dans les deux îles Canaries. Lanzarote en comptait 42 943 en 1990 et aujourd’hui elle en compte déjà plus de 71 000. Fuerteventura a également connu une forte hausse : de 20 000 à 63 300, c’est-à-dire le triple.

En revanche, Minorque et Ibiza restent stables, bien que cette dernière île en compte le plus, avec 78 900 lits hôteliers.

La qualité de l’eau des plages : les Canaries l’emportent

Les deux îles Canaries peuvent se targuer d’avoir des eaux de baignade d’une qualité exceptionnelle, et bien meilleure que les deux îles analysées aux Baléares, qui ces dernières années ont baissé de quelques pas en la matière, en raison de la problèmes liés à son réseau de stations d’épuration, clairement insuffisant.

À Lanzarote, 100 % des prélèvements effectués en 2019 dans les eaux de baignade ont obtenu une note « excellent », s’améliorant quelque peu même par rapport aux années précédentes. Les plages de Fuerteventura montrent le même résultat dans 97% des cas.

Dans le cas d’Ibiza et de Minorque, en revanche, les plages les mieux notées sont 78% et 77%, respectivement, montrant une diminution significative par rapport à 95 % et 94 % en 2011.

Les deux îles Canaries battent clairement les deux îles Baléares en termes d’énergies renouvelables, car Fuerteventura a une puissance renouvelable installée de 40 748 kilowatts et Lanzarote en a 33 425, tandis que Minorque n’en a que 8 300 et Ibiza n’en a pas de quantité appréciable.

Quant à collecte sélective des déchets, Minorque (19,6%) et Ibiza (17,1%) ont les taux les plus élevés, tandis que Lanzarote n’atteint que 10 % et Fuerteventura, moins de 8 %. En tout cas, les proportions sont très éloignées des objectifs imposés par les directives européennes.

L’île qui génère le plus de déchets, tant en chiffres absolus que par habitant, est Ibiza, avec un total de 142 700 tonnes par an, suivie de Lanzarote, avec 107 596, Fuerteventura, avec un peu plus de 100 000 et Minorque, avec 57 500 tonnes.

Quant à surface protégée, l’archipel des Canaries l’emporte avec une large marge, puisque 51,8% de Lanzarote l’est, et 44,1% de Fuerteventura également. Minorque a 39,4% et Ibiza, seulement 18,2%. De plus, les aires protégées des îles Baléares sont, pour la plupart, dépourvues de gestion, ce qu’il y a dans les deux îles Canaries dans une écrasante majorité de leurs aires protégées.

Les îles, en général, ont un littoral assez urbanisé. Fuerteventura est l’île avec la plus grande extension de terres artificielles (6 526 hectares), mais comme c’est la plus grande, cette proportion (3,9%) est la plus faible de toutes. À Lanzarote, il y a 5 735 hectares artificiels, qui représentent 6,8% de sa superficie, et Minorque et Ibiza ont respectivement 6,1 et 6,2% de territoire artificiel.

Le revenu économique par habitant sur chaque île elle diffère beaucoup selon l’archipel. Ibiza a le prix le plus élevé (environ 12 500 euros), suivi de près de Minorque. En revanche, Lanzarote reste à 10 000 euros et Fuerteventura, à environ 9 600 euros.

L’étude, qui rassemble un total de 98 variables correspondant à tous les types de zones écologiques, économiques et sociales, a été promue par diverses agences dépendant des conseils insulaires et des conseils de Lanzarote, Fuerteventura et Minorque, et par l’entité privée Ibiza Preservation. .

Contenu du rapport : https://drive.google.com/file/d/1MmfKECsOOVEvuf_96IG0kgAwVb9MSA1-/view