Lanzarote, le champion d’Espagne qui ne peut pas regarder la boxe

Asier Lanzarote est l’une des promesses les plus sérieuses de la boxe espagnole. Avec 15 ans, il est plusieurs fois champion d’Espagne (dans le soi-disant Championnat d’Espagne de Formes, sans contact, et en School Boys) et est membre de l’équipe olympique dans ses catégories inférieures (Il a participé à la dernière junior européenne). Les fans viennent de chez lui, puisque son père, Jesús, était boxeur (il est venu combattre en néo-professionnel) et lorsqu’une petite salle de gym a été installée dans sa maison, le petit Asier l’a vu et a commencé à s’imprégner du sport quand il avait 6 ans.

JEsús et Asier partagent la passion, mais ils ne pourront pas le faire ce samedi. Tous deux sont fans de Sergio ‘Maravilla’ Martínez, qui boxe sur la Plaza de Toros de Valdemoro, la ville où résident père et fils. Asier devra rester à la maison, car malgré son curriculum vitae, il ne peut pas participer à l’événement. La Communauté de Madrid est la seule dans laquelle les mineurs ne sont pas autorisés à regarder la boxe.

“Cette loi est très mauvaise. En regardant la boxe, vous apprenez beaucoup et en direct, vous vous familiarisez avec le sport et vous voyez que ce que vous faites au gymnase peut avoir une fin.” Jésus fait remarquer. ” Je le vois comme stupide. Je m’entraîne, je me bats… Je sais ce qu’est la boxe, mais ils ne me laissent pas voir. Je pense que cette décision devrait être modifiée. Pour moi, ce serait un rêve de pouvoir voir Maravilla Martínez. J’ai assisté à d’autres spectacles dans d’autres endroits, mais jamais à Madrid” ajoute le fils.

Sans aucun doute, la mesure est un frein au développement du sport dans cette région. Jon Fernández, un boxeur de Bilbao qui réside désormais à Valdemoro, le confirme. “Il me semble un peu lourd qu’ils puissent boxer, mais pas le voir. Pour que la boxe grandisse il est important que dès le plus jeune âge vous puissiez découvrir le sport“.