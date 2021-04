Lanzarote profite de la seconde période pour battre Panadería Pulido (1-0)

07/04/2021 à 23:49 CEST

le Lanzarote a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté une victoire acharnée contre lui Boulangerie polie, qui a battu 1-0 ce mercredi dans le Ville sportive de Lanzarote. le Lanzarote est venu avec l’intention de récolter une autre victoire après avoir remporté à l’extérieur par un score de 0-1 à Villa Santa Brígida. De la part de l’équipe visiteuse, le Boulangerie polie a récolté une égalité à un contre le Union Viera, en ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition et en accumulant trois nuls d’affilée dans la compétition. Avec cette défaite, l’équipe veguero a été placée en deuxième position après la fin du match, tandis que le Lanzarote est sixième.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Après la pause, en seconde période est venu le but de l’équipe du récif, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Rosmen juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 91, mettant fin à la confrontation avec un résultat final de 1-0.

le Lanzarote est resté en sixième position avec 17 points, avec une position d’accès à la deuxième phase de qualification à la phase finale pour la deuxième division RFEF et la Boulangerie polie ils occupaient la deuxième place avec 26 points, occupant une place d’accès à la deuxième phase pour la deuxième division RFEF, après la dispute du match.

Le prochain tour de la première phase de la troisième division affrontera le Lanzarote dans sa querelle contre Las Palmas C, Pendant ce temps, il Boulangerie polie fera face à la maison avant San Fernando.

Fiche techniqueLanzarote:Álex Martín, Raúl, Javi Morales, Matheus Teixeira, Dani González, Keita, Miguel Gopar, Giovanni, Ayoze, Oriol Dot et RosmenBoulangerie polie:Toba, Silva, Cordero, Castaña, Oliver, Raúl, Uday, Felipe, Pedro Pablo, Braulio López et NanoStade:Ville sportive de LanzaroteButs:Rosmen (1-0, min. 91)