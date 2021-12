L’AOC dit qu’il est « illusoire » de penser que les démocrates seront réélus sans priorités libérales comme la dette étudiante

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Si les démocrates pensent qu’ils vont être réélus, ils sont « délirants », a déclaré vendredi la représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez dans un article sur Twitter.

Le démocrate de New York a affirmé que l’échec du parti à faire passer des priorités progressistes telles que la dette étudiante et le crédit d’impôt pour enfants, qui expireront à la fin de l’année, signifie que le parti perdra probablement ses majorités au Congrès.

« Il est en fait illusoire de croire que les démocrates peuvent être réélus sans agir sur l’obstruction systématique ou la dette étudiante, Biden rompant sa promesse BBB, laissant le CTC expirer, 0 chemin vers la citoyenneté, etc », a-t-elle averti.

BIDEN ET LE DEMS « VÉHÉMENT EN DÉSACCORD » AVEC LE SÉNAT PARLEMENTAIRE REJETANT LA PROPOSITION D’IMMIGRATION

Elle a également affirmé qu’une réélection était peu probable lorsque les démocrates « fuyaient » les conversations sur la race et la culture.

Ocasio-Cortez a ajouté que si certains étaient enclins à blâmer le sénateur démocrate modéré Joe Manchin de Virginie-Occidentale, qui s’oppose souvent aux éléments de politique progressistes, « l’impuissance acquise n’est pas une disposition qui inspire confiance ou soutien ».

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., prend la parole à Capitol Hill à Washington, le 7 décembre 2021. (Associated Press)

Elle a affirmé que le président Biden et la direction démocrate du Congrès avaient des outils à leur disposition et a déclaré qu’un vote devrait être forcé sur le projet de loi Build Back Better s’il « n’est vraiment que de 1 à 2 voix ».

Le sénateur Joe Manchin, DW.Va., passe devant des journalistes au Capitole à Washington, le 16 décembre 2021. (Associated Press)

LES PROGRAMMES DE GARDE D’ENFANTS EN MATIÈRE DE DÉPENSES ENTRAÎNENT LE GOP, LES DEMS SE FONT AFFRONTER LES COTS À LA CLASSE MOYENNE

Elle a déclaré que Biden avait déclaré au Congressional Progressive Caucus qu’il mettrait sa « crédibilité » en jeu pour adopter le projet de loi Build Back Better avant le vote du projet de loi bipartite sur les infrastructures pour les amener à voter pour.

Le président Joe Biden fait un signe de la main alors qu’il monte à bord d’Air Force One le vendredi 17 décembre 2021. (Associated Press)

« Ils lui ont fait confiance », a-t-elle écrit. « Je ne pensais pas qu’il pouvait promettre le Sénat. Il a promis de toute façon. Il est temps pour lui de tenir ses promesses. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a reconnu que le projet de loi serait probablement retardé jusqu’à l’année prochaine alors que les pourparlers entre Biden et Manchin se poursuivent.