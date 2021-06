L’AOC est «enclin à dire oui», le juge Stephen Breyer devrait se retirer du tribunal supérieur ⋆ .

Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que le juge de la Cour suprême, Stephen Breyer, âgé de 82 ans, devrait se retirer de la haute cour du pays après ce mandat pour permettre aux démocrates de nommer un remplaçant, la représentante Alexandria Ocasio-Cortez a déclaré qu’elle était « encline à dire oui. “

Dana Bash de CNN a noté que le représentant démocrate Mondaire Jones de New York pensait que Breyer devrait démissionner afin que les démocrates puissent remplir le poste, et l’ancre a demandé à Ocasio-Cortez si elle pensait que Breyer devrait démissionner à la fin de ce mandat.

Ocasio-Cortez a déclaré qu’elle pensait que “Jones a raison. Et nous avons eu des expériences très difficiles en faisant, je crois, l’erreur inverse. Et surtout si les démocrates du Sénat ne vont pas faire passer des réformes sur HR 1, on ne peut pas se fier uniquement à une volonté de gagner les élections, notamment au Sénat, alors que les droits de vote sont attaqués… à travers le pays. Et si nous n’allons pas adopter HR 1 avec les clauses préventives qui peuvent faire reculer certaines de ces attaques de suppression des électeurs, oui, je pense que nous devrions protéger notre Cour suprême », a-t-elle déclaré, notant que « devrait absolument être une considération . “

Lorsque Bash a insisté pour savoir si l’opinion de la membre du Congrès de New York était que Breyer devrait démissionner après le mandat, Ocasio-Cortez a déclaré qu’elle « pencherait probablement pour oui » et qu’elle était « encline à dire oui ».

Après la mort de la juge Ruth Bader Ginsburg l’année dernière, le président Trump a nommé Amy Coney Barrett pour combler le poste vacant créé à la mort de l’icône libérale. Barrett est devenu le troisième nommé par Trump confirmé pour siéger à la Cour suprême.

