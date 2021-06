S’adressant à Tucker Carlson sur Fox News jeudi, le commentateur conservateur et membre de la Hoover Institution, Victor Davis Hanson, a appelé la gauche et la représentante Alexandria Ocasio-Cortez pour avoir plaidé en faveur d’un féminisme radical qui communique que les femmes ne devraient pas avoir d’enfants.

« Trouvez-vous intéressant qu’ils soient si offensés par la fertilité, la nature et l’idée que les gens se reproduisent ? Et c’est OK. Les hommes et les femmes se réunissent et nous créons une nouvelle vie. Tout cela leur est répugnant. Pourquoi donc?” Carlson a demandé.

“Je pense que c’est parce que cela a commencé avec le mouvement féministe qu’ils pensaient que cela nuisait à l’avenir d’une femme”, a déclaré Hanson. «Je pense que cela reflète également une réalité, Tucker, que l’âge auquel les gens se marient et ont des enfants, achètent une maison, achètent une maison, est passé de la mi-vingtaine à la mi-trentaine. Notre crise actuelle est que nous ne nous reproduisons pas. Nous sommes environ 1,8 plutôt que 2,1 ou 2 [birth rate]. “

Hanson a déclaré que des gens comme AOC “souffraient d’une adolescence prolongée”.

« Ces enfants ont des corps d’adultes mais des esprits d’enfants. Ils ne veulent pas grandir. AOC est un bon exemple d’une personne qui souffre d’une adolescence prolongée. Et elle a dit qu’elle ne voulait pas avoir d’enfants à cause du changement climatique », a-t-il déclaré.

« Alors, c’est un phénomène. Je ne sais pas si c’est à cause de la dette étudiante de 1,7 billion de dollars ou de l’économie, mais ils ne veulent tout simplement pas enlever leurs roues d’entraînement et aller découvrir la vie, ses aventures et ses dangers », a-t-il ajouté.

Le taux de natalité aux États-Unis est tombé en 2020 au plus bas nombre d’enfants nés depuis 1979. Ocasio-Cortez n’a cessé d’alimenter l’alarmisme en matière de reproduction, déclarant notamment il y a quelques années : « Il existe un consensus scientifique sur le fait que la vie des enfants va être très difficile. Et cela amène les jeunes à se poser une question légitime : est-ce bien d’avoir encore des enfants ?