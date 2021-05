l’AP est incroyablement ignorant et oui, le Hamas était dans le bâtiment – RedState ⋆ .

Nous avons rapporté hier à quel point l’AP était furieux qu’Israël ait rasé le bâtiment dans lequel ils avaient des bureaux à Gaza parce qu’ils partageaient que c’était le Hamas.

Nous avons posé la question fondamentale: comment pouvaient-ils ne pas savoir qu’ils partageaient le bâtiment avec le Hamas?

L’AP a publié une déclaration disant qu’ils étaient dans le bâtiment depuis 15 ans – et n’avait aucune indication que le Hamas était dans le bâtiment.

Nous sommes choqués et horrifiés que l’armée israélienne cible et détruise le bâtiment abritant le bureau de l’AP et d’autres agences de presse à Gaza. Ils connaissaient depuis longtemps l’emplacement de notre bureau et savaient que des journalistes étaient là. Nous avons reçu un avertissement indiquant que le bâtiment serait touché. Le gouvernement israélien a déclaré que le bâtiment contenait des ressources de renseignement militaire du Hamas. Nous avons appelé le gouvernement israélien à présenter des preuves. Le bureau d’AP est dans ce bâtiment depuis 15 ans. Nous n’avons eu aucune indication que le Hamas était dans le bâtiment ou actif dans le bâtiment. C’est quelque chose que nous vérifions activement au mieux de nos capacités. Nous ne mettrions jamais sciemment nos journalistes en danger. Cette grève est une évolution incroyablement inquiétante. Nous avons évité de justesse une terrible perte de vies. Une dizaine de journalistes et de pigistes de l’AP se trouvaient à l’intérieur du bâtiment et, heureusement, nous avons pu les évacuer à temps. Le monde en saura moins sur ce qui se passe à Gaza à cause de ce qui s’est passé aujourd’hui.

Le responsable d’Obama, Ben Rhodes, a même poussé la propagande du Hamas à propos de l’incident, affirmant qu’il ne voyait pas l’intérêt de dégrader le Hamas dans cette affaire, et qu’il était difficile de «ne pas conclure que le châtiment collectif de tous les habitants de Gaza est le but».

Selon le Jerusalem Post, le secrétaire d’État Antony Blinken a également exprimé son «soutien indéfectible» à l’AP, affirmant que leurs reportages étaient indispensables.

Comme je l’ai dit hier soir, je prendrais le renseignement israélien sur l’AP n’importe quel jour de la semaine, pour savoir qui est le plus précis ici.

Il semble que j’avais raison, et l’AP est vraiment moche dans leur travail. Donc, je ne suis pas sûr que nous en saurons «moins sur ce qui se passe», parce que l’AP ne semblait sûrement pas savoir ce qui se passait – même dans leur propre bâtiment. Selon le Post:

Israël a partagé des renseignements avec les États-Unis montrant comment le Hamas opérait à l’intérieur du même bâtiment avec Associated Press et Al-Jazeera à Gaza, ont déclaré dimanche des responsables à Jérusalem. Des responsables de plus d’un bureau gouvernemental ont confirmé que l’appel téléphonique du président américain Joe Biden au Premier ministre Benjamin Netanyahu samedi concernait en partie le bombardement du bâtiment et qu’Israël avait montré à Biden et aux responsables américains les renseignements derrière l’action. «Nous leur avons montré l’arme fumante prouvant que le Hamas travaillait dans ce bâtiment», a déclaré une source proche du ministre des Affaires étrangères Gabi Ashkenazi. “Je crois comprendre qu’ils ont trouvé l’explication satisfaisante.”

Ils ont ajouté que les États-Unis étaient le seul pays à même interroger les responsables israéliens sur le bâtiment, que d’autres pays offraient simplement leur soutien pour leur droit de légitime défense.

Aucun des médias n’a été blessé par le démantèlement du bâtiment; ils ont reçu un avertissement pour éviter la grève. Tsahal a noté après l’attaque qu’il était courant d’utiliser des civils comme boucliers humains – le Hamas le fait délibérément – et qu’ils donnaient aux gens le temps de sortir du bâtiment.

Le Jerusalem Post n’achetait pas non plus tout à fait cette déclaration de l’AP, basée sur l’histoire passée.

Après l’opération Bordure protectrice en 2014, l’ancien journaliste de l’AP Matti Friedman a écrit dans The Atlantic: «Le Hamas a compris que les journalistes pouvaient être intimidés si nécessaire et qu’ils ne rapporteraient pas l’intimidation… Le personnel de l’AP à Gaza serait témoin d’un lancement de roquettes juste à côté de leur bureau, mettant en danger des journalistes et d’autres civils à proximité – et l’AP ne l’a pas signalé, pas même dans les articles de l’AP sur les affirmations israéliennes selon lesquelles le Hamas lançait des roquettes depuis des zones résidentielles.

Donc, soit ils sont incroyablement ignorants, soit ils savaient et ils ne sont pas véridiques. De toute façon, pas un bon coup d’oeil là-bas, AP.