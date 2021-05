L’AP va Sgt. Schultz: un correcton

Hier, j’ai impitoyablement crédité l’Associated Press de ne pas savoir comment se réfugier dans l’immeuble de bureaux de 12 étages à Gaza qu’il partageait avec le Hamas. Je n’aurais pas dû le faire.

Hier après-midi, Tablet a envoyé un e-mail aux lecteurs de la chronique 2014 de Matti Friedman, ancien correspondant AP et rédacteur en chef, «Un guide d’initié sur l’histoire la plus importante du monde». La chronique atlantique de Friedman en 2014 «Ce que les médias se trompent à propos d’Israël» rapportait:

Le personnel de l’AP dans la ville de Gaza assisterait à un lancement de roquettes juste à côté de leur bureau, mettant en danger des journalistes et d’autres civils à proximité – et l’AP ne voulait pas le signaler, même pas dans les articles de l’AP sur les affirmations israéliennes selon lesquelles le Hamas lançait des roquettes depuis des zones résidentielles. (Cela s’est produit.) Les combattants du Hamas faisaient irruption dans le bureau de l’AP à Gaza et menaçaient le personnel – et l’AP ne voulait pas le signaler. (Cela s’est également produit.) Les caméramans qui attendaient devant l’hôpital Shifa dans la ville de Gaza filmaient l’arrivée des victimes civiles, puis, à un signal d’un officiel, éteignaient leurs caméras lorsque des combattants blessés et morts entraient, aidant le Hamas à maintenir l’illusion que seul les civils mouraient. (Cela s’est également produit; les informations proviennent de plusieurs sources ayant une connaissance de première main de ces incidents.)

L’histoire de l’AP d’hier sur l’attentat de Tsahal contre l’immeuble de bureaux est ici (titre: «’Choquant et horrible’: Israël détruit le bureau de l’AP à Gaza»). Aujourd’hui, c’est ici (titre: «Le rédacteur en chef de l’AP appelle à enquêter sur la frappe aérienne israélienne»).

Comparez cela avec l’histoire de JNS d’Alex Traiman. Titre: «AP, Al Jazeera et les grands médias sont des outils dans la guerre du Hamas contre Israël.» Sous-titre: «Si Israël avait ciblé ces points de vente pour leur soutien ouvert et intentionnel à ses ennemis – pas simplement pour frapper le bâtiment du Hamas dans lequel ils étaient logés – cela aurait pu être justifié pour ces seuls motifs. Je suis avec Traiman.

Fares Akram est l’un des 12 reporters et pigistes de l’AP qui ont rendu compte de la tour de bureaux. On ne saurait jamais qu’Akram est journaliste à l’intérieur d’un État terroriste. Son fil Twitter fournit un flux constant de notes sur les frappes israéliennes à Gaza. Voici le récit d’Akram le 15 mai d’une frappe de Tsahal sur sa ferme familiale dans le nord de Gaza. Autant que je sache, Akram maintient le silence sur le Hamas.

Voici le récit à la première personne d’Akram, le 16 mai, de la destruction de l’immeuble de bureaux. Voici le récit d’Akram le 16 mai (avec Ravi Nessman) des frappes de Tsahal dans la ville de Gaza. Cette dernière histoire est datée de la ville de Gaza, mais Nessman rapportait manifestement sa part d’Israël.

Comme indiqué ci-dessus, l’AP lui-même rapporte que son rédacteur en chef appelle à une enquête indépendante sur la frappe aérienne israélienne qui a ciblé et détruit un bâtiment de la ville de Gaza abritant l’AP et d’autres organes médiatiques, «affirmant que le public mérite de connaître les faits». On peut compter sur les autorités israéliennes pour mettre leurs cartes sur la table en temps voulu. En attendant, nous pouvons nous tourner vers la chronique de Friedman en 2014.

De même, j’appelle à une enquête indépendante sur l’AP en tant que collaborateur du Hamas. Le public mérite de connaître les faits.

NOTE: J’ai écrit sur la collaboration de l’AP avec des terroristes palestiniens dans l’article de 2008 Weekly Standard «Il n’a pas donné au bureau.

