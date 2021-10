L’apathie prend sa retraite de Call of Duty professionnel

in

L’un des plus grands de tous les temps prend sa retraite avant la saison 2022 de la CDL

Depuis le début de sa carrière en 2011, Bryan « Apathy » Zhelyazkov a toujours été l’un des meilleurs joueurs de Call of Duty au monde. Le double champion du monde a décidé de raccrocher les bâtons avant 2022 et de poursuivre une carrière dans le contenu.

Après être entré en scène en 2011, Apathy s’est fait un nom grâce à deux victoires au Championnat du monde, une en 2016 et une en 2018. Bien qu’il ait échoué en 2017, Apathy est également l’un des deux seuls joueurs à avoir atteint deux titres consécutifs. -retourne la Grande Finale des Championnats du Monde alors qu’il s’est classé deuxième en 2017.

Après une longue et fructueuse carrière, Apathy se tournera désormais vers le contenu et le streaming où il jouera principalement à Warzone, et éventuellement participera à quelques tournois de renom.