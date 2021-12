LAPD publie une vidéo des moments qui ont précédé la fusillade mortelle d’une suspecte, une fille de 14 ans, dans un magasin de Burlington

Le département de police de Los Angeles a publié lundi des images d’une caméra corporelle et d’autres preuves d’une fusillade mortelle dans laquelle des policiers ont tiré sur un suspect qui aurait attaqué plusieurs personnes dans un magasin de vêtements et une fille de 14 ans qui a été tuée lorsqu’une balle a transpercé le mur d’un dressing.

La vidéo de 35 minutes présente des appels au 911, des séquences de sécurité à l’intérieur de la North Hollywood Burlington Coat Factory et plusieurs angles de diverses caméras corporelles de la police lors de l’incident chaotique du 23 décembre. Il a été publié sous la direction du chef du LAPD Michel Moore.

La jeune fille, identifiée vendredi par le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles sous le nom de Valentina Orellana-Peralta, se trouvait dans le vestiaire du magasin avec sa mère lorsqu’une balle de la police a pénétré le mur et l’a frappée. Elle a été déclarée morte sur les lieux, ont indiqué les autorités.

LOS ANGELES: UN SUSPECT AVEC UNE PIOCHE SORT DE RITE AID AVEC UN PANIER D’ALCOOL, DISENT LA FLIC

Les images de la caméra corporelle de la police de Los Angeles montrent les instants juste avant qu’un officier ne tire sur Daniel Lopez, 24 ans, à l’intérieur d’une usine de manteaux de Burlington la semaine dernière. Les enquêteurs pensent que l’une des balles a mortellement touché Valentina Orellana-Peralta, 14 ans, qui se trouvait dans un vestiaire, lorsqu’elle a traversé un mur. (LAPD)

Les autorités pensent qu’Orellana-Peralta a été touchée par une balle tirée par un officier qui a ricoché sur le sol et a traversé le mur du vestiaire. Les agents ont également tué le suspect, Daniel Elena Lopez, 24 ans, un résident de Los Angeles. Les deux ont été touchés à la poitrine, selon les dossiers du coroner en ligne.

Leurs causes de décès étaient des blessures par balle à la poitrine, selon les dossiers du coroner.

Les images diffusées commencent par trois appels au 911.

« J’ai un client hostile dans mon magasin qui attaque… attaque des clients », a déclaré un appelant en criant à tout le monde « d’évacuer le bâtiment! »

Une vidéo de sécurité a capturé Lopez arrivant au magasin à vélo avec un câble antivol en métal vers 11 heures et le déposant dans une allée avant de se promener au deuxième étage en mettant des vêtements, a déclaré la police.

Valentina Orellana-Peralta (KTTV)

Après qu’un employé du magasin a approché Lopez au sujet de son vélo, il a brisé un ordinateur à proximité et a heurté une balustrade en verre avec le cadenas, a déclaré la police.

Lorsqu’il a descendu un escalier roulant, il a tenté de voler une femme pour son sac à main, ont déclaré les autorités.

« Alors que la femme résistait, le suspect l’a plaquée et l’a frappée avec un cadenas », a déclaré le capitaine du LAPD Stacy Spell dans une vidéo publiée par le département.

AVERTISSEMENT : La vidéo ci-dessous est graphique.

La femme s’est détachée et a couru hors du magasin, a-t-il dit. Lopez a essayé d’attraper une autre femme qui descendait l’escalier roulant, mais elle s’est également enfuie. Il est remonté à l’étage et s’est approché d’une femme poussant un caddie et l’a frappée à la tête avec un antivol de vélo par derrière, a indiqué la police.

Alors qu’elle s’éloignait en rampant, Lopez l’a traînée près d’un vestiaire et a continué à la battre avec le cadenas. La caméra corporelle de la police montre plusieurs agents répondant au deuxième étage du magasin.

« Il la frappe en ce moment sur le côté droit », entend-on dire un officier.

Du sang est visible sur le sol et les agents se dirigent vers la femme. À leur arrivée, Lopez est aperçu à l’autre bout d’une allée et un officier armé d’un fusil tire trois coups de feu.

Lopez tombe au sol et semble agiter ses bras. Des cris se font entendre au loin. À côté de Lopez, les agents ont trouvé un câble antivol en métal.

Les ambulanciers paramédicaux du service d’incendie de Los Angeles ont répondu et l’ont déclaré mort. Orellana-Peralta a été retrouvée morte lors d’une recherche d’autres suspects possibles.

Les autorités ont déclaré que Lopez avait été capturé par des caméras de sécurité attaquant une femme avec un câble antivol. (LAPD)

« À l’insu des policiers, un adolescent de 14 ans se trouvait dans un vestiaire derrière un mur qui se trouvait derrière le suspect et hors de la vue de l’officier », a déclaré Spell. « Au LAPD, nous souhaitons exprimer nos condoléances les plus sincères et nos profonds regrets pour la perte de cette innocente victime, Valentina Orellana-Peralta. »

Le chef du LAPD, Michel Moore, a ordonné que les images, les transmissions radio, les appels au 911 et d’autres preuves soient publiés quelques jours seulement après la fusillade, contrairement à la fenêtre habituelle de 45 jours du département pour les incidents critiques.

« Cet incident chaotique entraînant la mort d’un enfant innocent est tragique et dévastateur pour toutes les personnes impliquées. Je suis profondément désolé pour la perte de la vie de cette jeune fille et je sais qu’il n’y a pas de mots qui peuvent soulager la douleur inimaginable pour la famille », Moore a déclaré dans un communiqué la semaine dernière.

La femme agressée a été transportée à l’hôpital pour des blessures à la tête et aux bras. Le nom de l’officier qui a ouvert le feu n’a pas été divulgué et le mobile de l’attaque n’a pas été déterminé.

La fusillade est similaire à un incident de 2018 au cours duquel des agents du LAPD ont accidentellement tiré et tué un employé d’un Trader Joe’s. Melyda Corado, 27 ans, a été tuée lorsqu’elle a été touchée par des coups de feu alors qu’elle se trouvait à l’entrée du marché de Silver Lake.

Valentina Orellana-Peralta, 14 ans, se trouvait dans un vestiaire lorsqu’elle a été touchée par une balle de la police et tuée. (LAPD)

Un suspect, Gene Evin Atkins, 28 ans, aurait tué sa grand-mère et conduit la police dans une poursuite à grande vitesse à travers la ville, échangeant des coups de feu avec des agents à plusieurs reprises avant d’arriver devant l’épicerie. Il a tiré sur les agents à son arrivée, les incitant à riposter.

Un round a touché Atkins au coude. Un autre Corado mortellement blessé. Plusieurs personnes, dont Corado, ont été prises en otage. Le bureau du procureur du comté de Los Angeles a déterminé que les deux officiers impliqués étaient justifiés de recourir à la force meurtrière.

« Nous concluons que les officiers ont agi en état de légitime défense et de défense d’autrui et ne sont pas pénalement responsables des tirs d’Atkins ou de Corado », a déclaré un mémorandum du bureau des procureurs.

Le ministère de la Justice de Californie enquête sur la fusillade meurtrière dans le magasin de détail.