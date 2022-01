L’APENFT a-t-elle une opportunité d’achat après la chute en cours ? Invezz

APENFT (NFT) s’est affaibli de 0,0000059 $ à 0,0000025 $ depuis le 15 novembre, et le prix actuel s’élève à 0,0000031 $.

Le marché des crypto-monnaies perd de la valeur ce jeudi ; Le Bitcoin est en baisse de 43 000 $ et le prix de l’APENFT reste sous pression.

L’APENFT transforme les œuvres d’art

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

APENFT est un projet de technologie sous-jacente de blockchain de premier ordre dont la mission et le but sont d’enregistrer des œuvres d’art de classe mondiale en tant que jetons non fongibles sur la blockchain.

APENFT transforme les œuvres d’art en quelque chose qui appartient à tout le monde et s’est associé aux plus grandes maisons de vente aux enchères au monde telles que Christie’s, Sotheby’s et Nifty Gateway.

APENFT a été officiellement enregistré à Singapour le 29 mars 2021, et il est important de dire que la majorité de l’équipe APENFT sont des experts de l’industrie de l’art traditionnel qui ont travaillé pour des institutions très respectées telles que Christie’s et Sotheby’s.

Le jeton NFT est utilisé comme jeton de gouvernance pour ce projet et joue un rôle important dans l’écosystème APENFT. L’équipe de l’APENF a ajouté :

L’enregistrement des œuvres d’art en tant que NFT marque le début d’une nouvelle ère dans laquelle les œuvres d’art traditionnelles sont alignées sur la technologie cryptographique. Ce n’est que le début d’un magnifique chapitre avec la création de l’APENFT en prélude.

NFT sert de preuve de participation de la fondation, tandis que les utilisateurs peuvent gagner cette crypto-monnaie en participant aux commentaires, en créant, en recommandant et en affichant des emplois sur APENFT.

NFT est développé conformément au protocole ERC-20 / TRC-20 et dispose d’un approvisionnement total de 999 990 000 000 000 avec un prix d’émission initial de 0,00000012 $.

Le jeton NFT a réalisé un profit impressionnant au cours des premiers jours de septembre 2021, atteignant un record supérieur à 0,0000075 $ le 5 septembre.

Actuellement, NFT est en baisse de plus de 50 % par rapport à son sommet ; Pourtant, APENFT est un projet très prometteur, et le prix du NFT pourrait à nouveau augmenter pour atteindre les niveaux que nous avons vus en septembre 2021.

Ours aux commandes de l’APENFT

APENFT (NFT) s’est affaibli par rapport à son récent sommet au-dessus de 0,0000059 $, enregistré le 15 novembre, et selon l’analyse technique, il reste dans un marché baissier.

Le niveau de support actuel de l’APENFT est de 0,0000025 $, et si le prix tombe en dessous, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 0,0000020 $ ou même inférieur.

D’un autre côté, si le prix dépasse 0,0000040 $, ce serait un signal « d’achat » fort, et nous avons notre chemin vers un niveau de résistance de 0,0000050 $.

résumé

APENFT a été conçu avec pour mission d’enregistrer des œuvres d’art de classe mondiale en tant que NFT sur la blockchain, et ce projet s’est associé aux plus grandes maisons de vente aux enchères au monde telles que Christie’s, Sotheby’s et Nifty Gateway. Selon l’analyse technique, APENFT (NFT) reste dans un marché baissier, mais si le prix dépasse 0,0000040 $, ce serait un signal « d’achat » fort, et nous avons la voie ouverte vers un niveau de résistance qui se situe à 0,0000050. Dollars .

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

10/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent