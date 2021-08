L’aperçu alpha de Call of Duty: Vanguard est gratuit ce week-end pour les joueurs PS4 et PS5

L’éditeur Activision Blizzard, responsable du jeu auquel cet article fait référence, est actuellement impliqué dans un litige en cours concernant des allégations faisant état d’une culture du travail qui aurait permis des actes de harcèlement sexuel, d’abus et de discrimination. Lisez notre chronologie des événements du procès Activision Blizzard pour une couverture continue des événements.

Call of Duty: Vanguard est peut-être encore à quelques mois de sa sortie le 5 novembre, mais les joueurs PS4 et PS5 auront une chance précoce (et exclusive) de tester son tout nouveau mode multijoueur Champion Hill ce week-end.

L’alpha ouvert de Champion Hill est entièrement gratuit, ce qui signifie qu’aucune pré-commande n’est requise, et se déroulera du 27 août à 10h PT au 29 août à 10h PT.

L’alpha arrivera sur le PlayStation Store en préchargement avant le week-end du 23 août à 3h du matin. Une fois qu’il est en place, les joueurs peuvent télécharger la version PS4 à partir d’ici et la version PS5 à partir d’ici.

Il convient de noter qu’une version alpha d’un jeu ou d’un mode est différente d’une version bêta en ce qu’aucune des fonctionnalités testées n’est encore verrouillée, ce qui signifie qu’elles pourraient encore changer radicalement avant que le jeu n’entre dans sa phase bêta.

Analyse : à quoi s’attendre de Champion Hill

Comme détaillé dans l’annonce de l’alpha, le nouveau mode multijoueur Champion Hill de Call of Duty: Vanguard est un “mode de jeu de style tournoi, multi-cartes et multi-vies où la tactique et la stratégie vont au-delà de la simple pression d’une gâchette”.

Pendant l’alpha, les joueurs formeront des équipes pour des matchs 2v2 (Duo) ou 3v3 (Trio) pour participer à des tournois à mort à la ronde. L’objectif est de réduire le nombre de points de vie de toutes les autres escouades à zéro avant qu’elles ne fassent de même avec vous.

Bien sûr, il existe d’autres facteurs en jeu qui rendent Champion Hill plus proche de Warzone qu’un mode de match à mort standard. Pour commencer, tous les joueurs commenceront avec le même chargement et doivent gagner de l’argent grâce aux kills et aux drops avant d’acheter des améliorations, des armements, de l’équipement, des avantages, des killstreaks et plus encore entre les tours.

De plus, le mode Champion Hill se déroule sur une grande carte divisée en cinq sections avec quatre arènes de combat – la piste d’atterrissage, le train, le marché et la cour. Une zone centrale de station d’achat permettra également aux joueurs éliminés de faire des achats et d’observer le déroulement du reste du tournoi.

De toute évidence, Sledgehammer Games essaie quelque chose de très différent avec Champion Hill, ce qui permet de comprendre facilement pourquoi le développeur rechercherait des commentaires si loin de la sortie. Pour avoir une meilleure idée de ce à quoi s’attendre du mode, vous pouvez consulter la bande-annonce du nouvel alpha de Champion Hill ci-dessous.