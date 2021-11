L’aperçu de ‘Yellowstone’ montre apparemment qui a attaqué les Duttons

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

La saison 4 de Yellowstone a répondu à plusieurs questions brûlantes pour les fans après ce cliffhanger final tendu de la saison 3. Cependant, il reste une question sans réponse : qui a attaqué les Duttons ? Alors que Kaycee Dutton (Luke Grimes) et d’autres ont sorti les miliciens qui sont allés chercher la famille, la personne qui les a embauchés est encore inconnue. Cependant, nous avons apparemment vu le suspect en question dans l’aperçu de la saison 4 Paramount Network publié après la première de dimanche.

À moins qu’il n’y ait une ruse de marketing (ou un cas d’erreur d’identité motivé par un complot), le cerveau est rassemblé par le chef Thomas Rainwater (Gil Birmingham) et ses associés. Dans une section de l’avant-première, John Dutton (Kevin Costner) rencontre le leader amérindien dans une plaine et dit : « Un endroit étrange pour une réunion ». Le chef Rainwater répond : « Vous comprendrez quand je vous dirai… qui a ordonné l’attaque contre vous. » Il ajoute plus tard: « Cela vaut la peine d’attendre, John. »

(Photo : Réseau Paramount)

Une personne cagoulée est montrée à l’arrière d’un véhicule et retirée. La bande-annonce est éditée de manière à garder secrète l’identité de la personne. Dans l’image ci-dessus, nous avons allégé les plans du sujet mystérieux, nous montrant un meilleur aperçu de sa tenue, de sa carrure et de ses mains. sur la base des caractéristiques du corps que nous voyons, il semble que ce soit un mâle de construction standard. Ces détails d’identification excluraient apparemment une adversaire féminine comme Caroline Warner (Jacki Weaver).

Côté tenues, on est un peu perplexe. Le premier plan semble indiquer une belle veste de costume, celle que nous avons vue Kaycee et d’autres représentants du gouvernement ou des personnages riches. Mais si vous passez sur le plan n ° 2, cela ressemble un peu à quelque chose de plus prêt pour le ranch que nous avons vu des travailleurs dans le sport des dortoirs de Yellowstone. Est-ce que nous nous trompons simplement sur le deuxième angle, ou est-ce une supercherie de la part de Paramount Network ? Est-ce même l’attaquant ou juste un associé ou un hareng rouge ?

Nous devrons juste garder les yeux ouverts chaque dimanche soir à 20 h HE. Vous pouvez regarder Yellowstone en direct sur Paramount Network via votre fournisseur de câble ou un service comme FuboTV. Les épisodes des saisons passées sont disponibles en streaming sur Peacock. Les retombées à venir de Yellowstone, telles que 1883 avec Tim McGraw et Faith Hill, sortiront sur Paramount+.