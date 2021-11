L’aperçu du test du réseau Elden Ring a des âmes YouTube excitées

Image : FromSoftware

Le test de réseau fermé d’Elden Ring commence demain, mais certains journalistes et influenceurs ont accès au jeu depuis environ une semaine. Cet accès anticipé a produit plusieurs vidéos, dont deux m’ont fait saliver par rapport à la date de sortie du jeu en janvier pour des raisons totalement différentes.

Tout d’abord, Iron Pineapple, un passionné de la plongée dans les bennes à ordures, a présenté les nouvelles fonctionnalités, les modifications et la conception globale d’Elden Ring. Les caractéristiques notables incluent les cendres de guerre du jeu, que vous pouvez utiliser pour modifier vos armes, et les puissants arts d’armes qui les accompagnent. Dark Souls III a introduit les arts d’armes dans la série, augmentant les mouvements d’armes en accordant à chacun une capacité spéciale allant de banale à incroyablement sauvage. Une parade de bouclier, par exemple, est un art d’arme dans Dark Souls III, mais il en va de même pour invoquer une vague de glace depuis votre faux de cauchemar ou lancer une poignée de poignards. Elden Ring semble étendre considérablement ce système en vous permettant de changer ces arts en fonction de votre build particulier.

Il met également en évidence les nouveaux et anciens mécanismes de combat du jeu. Le plus notable est le nouveau système de compteur de garde, qui vous permet de lancer une attaque puissante après avoir bloqué le swing d’un ennemi. Ces compteurs font une tonne de dégâts échelonnés, ce qui peut étourdir un ennemi et le laisser exposé à un coup critique. Il suggère que ce nouveau mécanisme permettra aux joueurs défensifs plus lourds de jouer un rôle plus actif dans le combat du jeu.

Iron Pineapple et l’éminent loremaster de Souls VaatiVidya sont tous deux enthousiasmés par le combat monté du jeu, qui semble plus étoffé que ce à quoi je m’attendais. Vous avez à la fois des attaques légères et lourdes de chaque côté de votre monture, les attaques lourdes étant un peu plus impliquées et flashy que leurs homologues légères. De plus, dans un mouvement brillant de la part de FromSoft, votre cheval peut faire un double saut. Tous les chevaux, y compris les vrais, devraient être autorisés à faire des doubles sauts, et quiconque dit le contraire est un lâche.

VaatiVidya a publié une présentation directe du test de réseau, guidant le spectateur du didacticiel du jeu jusqu’à son premier combat de boss majeur, saupoudrant ses morceaux habituels de dialogue de PNJ et de fragments de traditions en cours de route. J’ai trouvé que c’était une vitrine phénoménale de la façon dont la conception du monde ouvert d’Elden Ring se réunit réellement.

À un moment donné, il passe du combat monté au donjon en quelques secondes après avoir remarqué une porte nichée au pied d’une falaise. A l’intérieur, il y a une poignée d’ennemis et de pièges suivis d’un petit boss. Pour ceux d’entre vous qui connaissent la série, les plus petits chefs de donjon semblent partager l’échelle avec les diacres des profondeurs de Dark Souls III, ou un miniboss Sekiro. Ils semblent mortels, mais pas un engagement de 15 minutes.

Le premier vrai patron du test du réseau, cependant, semble être un cauchemar ambulant. Les deux vétérans de Soulsborne ont admis avoir lutté de manière significative contre ce boss, VaatiVidya ayant choisi d’utiliser une puissante construction de sorcellerie pour atténuer la difficulté du combat.

Ces brefs aperçus d’Elden Ring ont été profondément prometteurs et renforcent la réputation de FromSoftware en matière d’itération forte. Je suis toujours curieux de voir si Elden Ring peut incarner l’inventivité révolutionnaire de son travail précédent, mais j’espère de plus en plus que le jeu sera à la hauteur de l’histoire du studio.