L’API de notification d’exposition Apple a sauvé des vies, mais les applications américaines ont échoué

Les applications de recherche de contacts COVID-19 construites sur l’API de notification d’exposition conjointe Google/Apple ont sauvé des milliers de vies dans certains pays, mais se sont largement révélées inefficaces aux États-Unis.

Un rapport examinant les données des applications révèle que de nombreux États ne sont même pas allés jusqu’à en créer une ; la participation était faible; et très peu d’utilisateurs ont pris la peine de consigner l’infection dans l’application, la rendant inutile…

Aucune responsabilité n’incombe à Apple ou à Google, qui ont tous deux joué leur rôle en faisant en sorte que les États américains et les pays du monde entier créent leurs propres applications respectueuses de la vie privée. Apple est même allé jusqu’à fournir un exemple de code pouvant être facilement adapté pour créer une application complète.

Mais Business Insider a examiné les données et a constaté que les États-Unis n’avaient pas réussi à tirer pleinement parti de la technologie. Il décrit une cascade d’échecs, allant du gouvernement fédéral aux particuliers.

Le premier problème était que la Maison Blanche n’a pas créé une seule application de recherche de contacts à l’échelle des États-Unis, mais l’a plutôt déléguée à des États individuels.

Le fait que des États individuels aux États-Unis étaient responsables du lancement des applications, plutôt que le gouvernement fédéral – contrairement au Royaume-Uni et à d’autres pays – a peut-être entravé les efforts de sensibilisation à l’échelle nationale et d’encourager les utilisateurs à saisir les résultats de leurs tests, a déclaré Ashkan Soltani, un ancien technologue en chef de la FTC qui a exprimé son scepticisme à l’égard des applications de recherche de contacts.

“Les chiffres que vous examinez auraient probablement été très différents si le gouvernement fédéral avait soutenu ce système et effectué un déploiement plus large et coordonné de l’application, de ce type d’applications, à travers les États”, a-t-il déclaré.