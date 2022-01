L’API radar standardisée de type Soli pourrait signifier tout mains libres… un jour

Le Pixel 4 était-il en avance sur son temps ?

Nous étions tous intrigués lorsque Soli a été annoncé il y a quelques années, mais dans les quelques produits où il est apparu depuis, les implémentations se sont avérées un peu décevantes. Ce n’est pas que la puce radar n’ait pas tenu ses promesses de détection de présence, de contrôle des gestes et de suivi du sommeil, mais plus que ces interactions limitées n’ont tout simplement pas changé fondamentalement la façon dont nous contrôlons nos appareils, comme Google l’aurait peut-être espéré. Mais maintenant, grâce à un partenariat dirigé par la Consumer Technology Association (l’organisation commerciale derrière le CES), il est peut-être temps pour cette technologie radar de vraiment décoller et de faire quelque chose d’impressionnant à l’aide d’une nouvelle API.

Le projet s’appelle Ripple et il a de grands noms derrière lui : Google et Ford se sont inscrits en tant que participants, ainsi que Blumio, une entreprise de technologie de la santé. Les principaux fabricants de semi-conducteurs NXP, Infineon et Texas Instruments sont également à bord. L’idée est qu’une API radar ouverte permettra aux entreprises de concevoir et de construire plus facilement des produits dotés de cette technologie. Cela pourrait également encourager le développement d’applications tierces, surtout si nous voyons du matériel compatible commencer à apparaître sur différents téléphones.

Jusqu’à présent, Google est le leader du secteur en matière de radar sur mobile. Sa puce Soli est apparue pour la première fois dans les Pixel 4 et 4 XL il y a quelques années et a démontré que ce type de reconnaissance des gestes était au moins réalisable. Il est également utilisé sur le Nest Hub de deuxième génération pour le suivi du sommeil. Mais à quoi pensent ces autres entreprises lorsqu’il s’agit de savoir à quoi pourrait servir le radar ?

Eh bien, il y a Blumio, une startup de la technologie de la santé qui utilise un radar (et apparemment la puce Soli) pour mesurer la pression artérielle sans brassard. L’idée est d’utiliser un radar pour détecter des changements microscopiques à la surface de la peau. Et puis, Ford propose un radar pour les systèmes de régulateur de vitesse adaptatif dans certains de ses modèles. Le radar automobile est également crucial pour le nombre croissant de systèmes autonomes sur les voitures modernes, tels que la détection des angles morts, la direction et le freinage d’urgence et la conduite autonome.

Derrière toutes ces applications grand public se trouvent les fabricants de puces. Infineon a travaillé directement avec Google ATAP pour fabriquer la puce Soli. Les trois fabricants de puces sont des leaders sur le marché des radars automobiles.

Alors qu’est-ce que cela signifie pour l’écosystème Android ? Eh bien, si nous avons de la chance, nous pourrions commencer à voir beaucoup plus de fonctionnalités basées sur le radar à l’avenir. Les fabricants d’appareils peuvent être plus disposés à installer du matériel radar sur leurs téléphones, tablettes et montres, sachant qu’ils n’auront pas à concevoir de logiciels sur mesure pour l’utiliser. Et les programmeurs pourraient être plus disposés à écrire des applications pour radar sachant que leur logiciel sera largement accessible.

La première version de l’API est en ligne maintenant, mais nous ne verrons probablement pas les fruits de sa disponibilité avant un certain temps. D’ici là, il ne nous restera plus qu’à nous contenter de nos Pixel 4 et Nest Hubs.

