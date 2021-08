“Lapin” Díaz, avec un triomphe exceptionnel en Ecosse

in

Un triomphe important et exceptionnel a été celui obtenu par le boxeur de la capitale Alejandro “Conejo” Díaz (10-2-2, 6 KO), qui samedi dernier en Ecosse a emmené l’invaincu au local Billy Stuart, afin de remporter le titre mondial des jeunes vacants IBF super poids coq.

Les pieds sur terre et très serein, le combattant à la mairie Álvaro Obregón sait très bien que maintenant les défis sont de plus en plus intenses, mais il les accepte pour atteindre l’objectif qu’est le championnat du monde.

« Dans les prochaines semaines, ils enverront le championnat au Mexique. Après avoir gagné, le contrat stipulait que si nous gagnons, nous ferons trois défenses de ceinture. Nous l’avons déjà fait et attendons des nouvelles du promoteur là-bas pour nous donner une date”, a expliqué le surnommé “Lapin”.

Dès sa première expérience hors de notre pays, il a établi :

« C’était une expérience rare, quelque chose de nouveau pour moi. Le combat a été dur mais bon. On a vu que s’ils m’étudiaient, c’était parce qu’il y avait des interruptions du combat que je me connectais et tenais. Stuart a combattu dans une excellente condition physique.

Il y a eu dix épisodes intenses, où finalement les juges avec des votes de 98-93, 96-94 et 95-95, ont donné le “Lapin” comme vainqueur.

«Je cherchais à l’assommer, mais comme je vous l’ai dit, il a beaucoup enduré. J’ai eu des coups qui devaient aller à la toile et non. Je me souviens que le premier juge a donné un match nul, ce qui était injuste, car il savait que j’avais un combat à gagner ; les deux autres juges ont voté pour moi ».

Désormais, Alejandro Díaz, 21 ans, qui, en plus de la boxe, travaille dans l’organisation du vaccin Covid-19 au Stade olympique universitaire, a précisé qu’avec sa victoire “c’est le début de quelque chose de grand, maintenant s’entraîner plus dur. Ce triomphe me remplit d’émotion ».