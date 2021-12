L’APMAE demande à l’Espanyol « un bond en avant »

08/12/21 à 20h50 CET

Ce jeudi se tiendra l’Assemblée générale des actionnaires de l’Espanyol, qui ne devrait pas être trop mouvementée et les pertes économiques seront assumées et contrôlées grâce à l’injection de capital en juin dernier. Dans ce sens, L’APMAE (Associació de Petits i Mitjans Accionistes de l’Espanyol) a publié une déclaration signé par son président, Carles Bosch, où le club est invité à donner « un bond en avant ».

Voici la lettre intégrale de l’APMAE : Aujourd’hui, jeudi 9 décembre, se tient l’Assemblée Générale des Actionnaires du RCD Espanyol de Barcelona. Le jour le plus important dans le gouvernement d’une société à responsabilité limitée du sport. D’autant plus que la propriété, et non l’Espanyol, est presque entièrement concentrée sur une seule personne.

L’APMAE sollicitera un débat sur le modèle et le plan stratégique à suivre par l’Espanyol. Partant d’une situation financière solide, l’une des meilleures de l’histoire de l’Espanyol, nous nous trouvons devant une opportunité historique.

L’Espanyol est un club historique de Liga et de Première Division, avec une masse sociale fidèle, enraciné dans la ville de Barcelone où il est né et fondé par des Barcelonais, avec l’une des meilleures carrières d’Espagne. Il a également montré au cours de ses 121 ans d’histoire une capacité très importante à surmonter.

Il est temps maintenant de profiter de ce solide héritage et de ces fondements historiques pour faire un GRAND PAS EN AVANT. Nous pensons que l’objectif de consolider le club dans le Top 8 de la Liga dans les 3 prochaines années est réaliste et atteignable.

À cette fin, le Président Chen et son Conseil ils doivent développer un projet de croissance, basé sur le développement sportif de la première équipe, bien au-delà de la consolidation en première division.

Les résultats sportifs doivent être la clé de la croissance économique (droits, sponsors, concours). Encore plus, quand grâce à la situation financière, l’Espanyol n’est pas obligé de vendre des joueurs pour « couvrir les trous & rdquor; et vous pouvez planifier un projet de croissance avec l’achat et la vente de joueurs comme une source plutôt qu’une nécessité.

La croissance passe aussi par un plus grand développement social, qui doit s’articuler en 3 axes :

1) Football féminin, une histoire comme l’Espanyol doit profiter d’un des leviers de croissance du football en tant que secteur et il n’est pas admissible d’être en deuxième division.

2) Soutien aux initiatives sociales liées à l’espanyolisme : des sections sportives promues par l’APMAE, aux accords avec les communautés, un plus grand soutien aux Peñas, une plus grande attention aux jeunes, des accords avec l’Université (où nous sommes nés il y a 121 ans). De même, réfléchissez à la manière dont le fan et le petit actionnaire peuvent participer davantage à la gouvernance du club.

3) Développement des infrastructures, des physiques comme la Cité des Sports et le développement digital du club, tant au niveau des Réseaux Sociaux que de la conversion du Stade RCDE en premier stade 2.0. Sans oublier la durabilité, un stade moderne comme le stade RCDE doit être le premier à être 100 % Durable.

Au fond, convertissez l’Espanyol au club de mode de Barcelone.

L’Assemblée Générale d’aujourd’hui doit être la première étape. Espérons que le projet sera partagé avec nous et quelle feuille de route le Conseil recherche pour réaliser ce GRAND PAS EN AVANT. Sautez que de l’APMAE nous voyons possible et nous aiderons à développer.