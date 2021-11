Le frère du président de Ferrari, John Elkann, Lapo, pense qu’Alfa Romeo « fait du mal » à Antonio Giovinazzi.

Il semble presque certain que l’Italien perdra sa place sur la grille de Formule 1 à la fin de l’année et sera remplacé par un pilote plus jeune, très probablement Guanyu Zhou.

Le Grand Prix du Mexique a peut-être fourni le plus grand indice que ses jours avec Alfa Romeo touchent à leur fin, lui ne faisant aucune tentative pour cacher sa colère après avoir estimé qu’on lui avait donné une mauvaise stratégie.

Le joueur de 27 ans a pris un départ époustouflant, grimpant à la 6e place, mais a finalement terminé derrière son coéquipier Kimi Raikkonen et en dehors des points de la 11e place, remerciant sarcastiquement son équipe pour la « bonne stratégie » à la radio après avoir franchi la ligne. .

Il a redoublé de colère après la course, affirmant que la stratégie était mauvaise et refusant d’exclure que l’équipe le sabote délibérément.

« Ils m’ont appelé [to pit], le problème est que je suis sorti des stands juste derrière Ricciardo et Bottas, qui à ce moment-là n’allaient pas vite », a-t-il déclaré à Sky Italia.

« J’ai fait chauffer mes pneus, le rythme était plus lent par rapport aux pneus médium, donc j’ai perdu tout l’écart avec le dégagement que je devais faire.

« Quand je suis sorti, les pneus étaient déjà partis et quand les autres ont fait l’arrêt au stand, ils étaient plus rapides que moi. La stratégie était donc complètement fausse.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’Alfa Romeo avait ruiné ses courses « exprès », il a répondu : « Jusqu’à présent, je ne voulais pas y croire, mais aujourd’hui, je suis vraiment déçu.

Une performance courageuse d’Antonio mais aujourd’hui ce n’était pas censé être. Nous gagnons en équipe, nous perdons en équipe – et en équipe, nous reviendrons plus forts. #MexicoGP pic.twitter.com/FrmgP34ifJ – Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) 7 novembre 2021

Giovinazzi est un produit de la Ferrari l’académie, et alors que la Scuderia a juré de ne pas essayer de faire en sorte qu’Alfa Romeo le garde, Mattia Binotto a précédemment déclaré qu’ils aimeraient qu’il reste sur la grille.

Il semble maintenant qu’ils ne soient pas plus satisfaits de la façon dont les choses ont été gérées ces derniers temps, le frère du président John Elkann déclarant qu’Alfa Romeo lui avait fait du mal.

« J’ai un grand respect pour le directeur de l’équipe Alfa Romeo », a tweeté Lapo.

« Mais voir une équipe qui fait du mal à son propre pilote est triste et exaspérant. Je suis avec Giovinazzi, un talent italien qui mérite l’affection de nos fans.

« Forza! »