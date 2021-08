Laporta a montré qu’il était le loup de Barcelone déguisé en mouton

Tout d’abord.

Josep Maria Bartomeu et sa bande de copains corrompus sont à blâmer pour la situation actuelle dans laquelle se trouve Barcelone. N’ayez absolument aucun doute à ce sujet.

Nous connaissons tous le pourquoi et le comment de sa présidence, il ne sert donc à rien de les revoir maintenant, il suffit de dire que l’ancien basketteur de l’Espanyol a certainement fait un numéro sur le Barça.

Celui qui allait lui succéder en tant que président allait toujours découvrir ce qui avait été délibérément caché, donc du point de vue de Joan Laporta, une fois qu’il est devenu clair qu’il serait le nouveau titulaire, il savait exactement dans quoi il s’engageait.

Il aurait connu bien avant la semaine dernière l’étendue de la mauvaise gestion financière par exemple, alors pourquoi n’a-t-il été communiqué à Leo Messi qu’à la 11e heure que le club ne pouvait pas le signer ?

Cela ressemble certainement à un stratagème de Laporta pour se faire élire, et à n’être franc que lorsqu’il n’y avait pas d’autre option.

Témoin non seulement comment Leo l’a complètement ignoré lors de sa conférence de presse, mais aussi le salut glacial capturé par la caméra loin du dossier de presse.

Pour deux personnes qui partageaient généralement des câlins chaleureux et authentiques, c’était un signe très réel qu’il s’agissait d’un divorce désordonné (pardonnez le jeu de mots). Messi suggérant que le club n’en faisait pas assez pour le garder en disait aussi long.

Dîner avec Florentino Perez quelques jours plus tard, côte à côte avec le Real Madrid alors qu’ils cherchent à affronter la Liga pour l’accord CVC et continuent de se battre pour la création de la Super League … imaginez la fureur si Bartomeu avait conduit le Barça sur cette voie particulière.

Personnellement, je n’exclurais pas une autre tournure. Le contrecoup à ce sujet, en choisissant effectivement Florentino Pérez plutôt que Lionel Messi, sera énorme. Laporta est un homme qui accorde une grande importance à l’opinion publique à son égard. Les complications financières sont infinies, mais les egos auront leur mot à dire. pic.twitter.com/YFHF6qXSPG – Sam Leveridge (@samleveridge) 5 août 2021

Si rien d’autre, la semaine dernière a fait allusion à ce qui pourrait être à venir.

Laporta est le politicien consommé. Beau, charismatique et il semble toujours frapper les bonnes notes. Il est très clair pourquoi il a fait appel aux masses.

Cependant, ce n’est pas le Laporta de 2003-2010.

C’est un président qui à quelques jours du début de la nouvelle saison a décidé de prendre des vacances sans que ses quatre recrues estivales n’aient encore été enregistrées.

Il s’agit d’un président qui a vendu le joyau de la couronne du Barca, un joueur que nous ne reverrons plus jamais pareil, pour couvrir ses paris sur la création d’une ligue dans laquelle personne d’autre que le Barca, le Real Madrid et la Juventus ne veut jouer.

À plus long terme, il pourrait, et je le souligne, pourrait changer les choses, mais on ne peut plus faire confiance à Laporta.