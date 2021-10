Laporta est franc sur les pourparlers avec Xavi et admet l’erreur de Koeman Barcelona

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a confirmé que des pourparlers avaient eu lieu avec Xavi au sujet de son successeur à Ronald Koeman – mais ne donne pas grand-chose sur la question de savoir si sa nomination est envisagée.

Koeman a finalement été éliminé mercredi soir, après avoir supervisé l’une des périodes les plus turbulentes de leur histoire. Il est sous pression depuis plusieurs mois, avec une quatrième défaite en six matchs, le comble. En effet, on se souviendra peut-être mieux de son règne pour le fait que les problèmes financiers du club les ont forcés à laisser Lionel Messi partir pour un transfert gratuit.

Les goûts de Mikel Arteta et Brendan Rodgers a tous deux été lié au poste vacant.

En effet, le premier a donné une interview franche vendredi matin expliquant pourquoi il n’est pas à l’étude.

Cependant, c’est l’ancien milieu de terrain légendaire Xavi – actuellement en charge du club qatari d’Al Sadd – qui est le grand favori pour le poste.

Et lors d’une conférence de presse vendredi matin, Laporta a confirmé que des pourparlers avaient eu lieu.

Le patron de Barcelone B, Sergi Barjuan, prendra l’équipe par intérim, commençant contre Alaves ce week-end.

« Mon opinion sur Xavi en tant que manager est qu’il est dans un processus d’apprentissage, d’évolution, j’ai de très bonnes références de personnes proches qui le connaissent mieux que moi de cette manière », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse vendredi.

« Nous nous sommes parlé pour la première fois il y a deux mois lorsque nous avons donné cette confiance à Ronald Koeman parce que je comprends que nous devions lui donner ces mois, l’équipe avait besoin de temps pour récupérer.

« J’ai une excellente relation avec Xavi, j’ai parlé avec lui le mois dernier. Je connais son opinion sur cette équipe, ce qu’il pense doit arriver. Nous parlons comme deux amis et dans ce cas mon opinion est très bonne.

«Je lui parle parce qu’il aime le football. Mais c’est un grand fan du Barça, c’est l’un de ses objectifs [to manage the team] dans sa vie.

« S’il est celui qui est capable de gérer cette équipe, j’ai une excellente relation avec lui. Il est une possibilité car nous verrons comment tout va continuer à évoluer.

« Ce sont des conversations privées entre amis et je ne peux pas expliquer de quoi nous avons parlé. »

Pressé à nouveau si Xavi pouvait bientôt être nommé manager, Laporta a tenu bon.

« Je te l’ai déjà dit et je ne peux rien expliquer sur nos options. Ce ne sera pas professionnel et cela affectera nos plans. Je suis désolé, mais je ne peux rien vous dire.

« J’ai toujours dit qu’un jour il serait l’entraîneur-chef du Barça mais je ne sais pas quand. Nous avons d’excellentes références sur Xavi à Al Sadd.

« Tous nos rapports sur Xavi sont positifs. On peut beaucoup parler de Xavi mais je ne peux pas vous donner plus de détails. Il est dans tous les journaux, mais nous avons aussi d’autres options.

Laporta admet que Koeman aurait dû partir plus tôt

Koeman a obtenu un vote de confiance il y a plusieurs mois. Cependant, Laporta accepte qu’il aurait dû être licencié plus tôt dans la saison.

— Probablement, oui, dit-il. « Avec le recul, c’est facile à analyser, nous avons estimé que Koeman méritait la confiance pour récupérer certains joueurs blessés et c’était un moyen de motiver le manager.

« J’ai cherché des points positifs. Nous avons probablement dû prendre une décision plus tôt, j’assume les responsabilités de cette décision.

« La situation n’était pas tenable. Nous devions agir. Nous n’étions pas sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de la saison, qui est de remporter des titres.

Barjuan, qui a joué 382 fois pour le Barça dans les années 1990 et au début des années 2000, est heureux de tenir le fort.

« Mon objectif est de gagner et que cette équipe gagne ses matchs », a-t-il déclaré. « Nous allons essayer d’inverser la situation et je vais essayer d’ajouter mon grain de sel pour changer la dynamique de cette équipe et la situation.

« Si nous voyons que les choses se passent bien, tant mieux, mais si nous devons prendre des décisions différentes, nous le ferons. »

