Laporta mécontent du manque de temps de jeu de Riqui Puig à Barcelone – rapport

Le manque de temps de jeu de Riqui Puig à Barcelone cette saison a déconcerté les supporters et créé de nombreux débats parmi les fans, et ne se serait pas non plus très bien passé avec le président Joan Laporta.

Selon RAC1, Laporta «ne comprend pas» pourquoi Puig n’a pas joué un rôle plus important à Barcelone sous Koeman cette saison.

Puig n’a fait que 11 apparitions en Liga en 2020-2021 avec seulement deux de ces sorties à venir. Sa dernière apparition a eu lieu il y a un mois en tant que remplaçant très tardif contre le Real Valladolid.

Le rapport indique également que Laporta considère Puig comme une «pièce clé» nécessaire pour maintenir l’esprit de La Masia vivant et servir d’exemple aux autres jeunes joueurs de l’académie.

Koeman a de nouveau été interrogé sur le manque de temps de jeu de Puig et Miralem Pjanic lors de son presseur d’avant-match lundi, mais il en a peu parlé. Il a dit seulement qu’il n’aimait pas faire trop de changements et que sa sélection dépendait de «séances d’entraînement, de décisions tactiques et de formations».

Le Néerlandais n’est pas le seul patron à avoir utilisé Puig avec parcimonie et la plupart des fans aimeraient sûrement au moins savoir pourquoi le jeune est toujours assis sur le banc chaque semaine, en particulier avec Ilaix Moriba qui voit maintenant beaucoup de temps de jeu sous Koeman.

Si Koeman reste, Puig aura peut-être une grande décision à prendre cet été. Le jeune a insisté à plusieurs reprises sur sa détermination à réussir au Barça, mais il aura 22 ans en août et ne peut sûrement pas passer une autre saison en marge.