30/09/2021

Le à 13:23 CEST

“Je pense que Laporta n’a pas mon téléphone. Je suis ici parce que certaines personnes m’ont signé et j’ai l’habitude de remplir mon contrat et ma parole”, c’est ainsi que Luis Enrique a répondu à la question de savoir ce qu’il ferait si Laporta l’appelait pour entraîner Barcelone.

Luis Enrique Il a fait référence à plusieurs footballeurs de Barcelone après avoir annoncé la composition du Final Four de la Ligue des Nations. L’un d’eux a été Ansu Fati, qui a déjà participé à deux rencontres avec Barcelone, une fois remis de sa grave blessure au genou.

Luis Enrique a reconnu que le corps lui demandait d’appeler l’attaquant, mais cela écarte finalement cette possibilité. “Au début, c’était une grande joie de voir Ansu Fati à l’endroit où nous voulons tous le voir. Oui, j’avais l’intuition … ou pas l’intuition, mais je voulais l’amener, même si ce n’était pas le cas. jouer et il était avec nous. Mais il faut mettre en contexte d’où il vient et combien de temps il est absent et la meilleure chose est qu’il est avec son club, continue de récupérer son niveau et peut nous aider. “

L’Asturien a également parlé de l’appel à Gavi, l’une des grandes nouveautés de la liste de Luis Enrique. L’entraîneur a été très convaincu de la performance d’un footballeur, qui assure qu’il a continué pendant des années.

“Avec Gavi, je cherche à approuver ce que j’ai vu. Quand vous le voyez à la télévision à ce niveau, cela vous surprend. Je connais Gavi depuis des années parce que je connais la carrière. Et je n’ai aucun doute sur les performances futures. victimes implique que je peux voir les autres “.

Luis Enrique a ainsi expliqué les caractéristiques du footballeur: “C’est un intérieur pur, très style Barça. C’est un joueur très intéressant avec et sans ballon. Il apporte des choses intéressantes à le voir. C’est très bien de voir les joueurs de son équipe, mais je veux le voir dans le cadre de la sélection. Je suis sûr qu’il sera à la hauteur. Le danger, c’est de risquer avec des jeunes joueurs dont on pense qu’ils n’ont pas le niveau nécessaire. Regarder Gavi concourir pendant quatre petits moments j’ai pas de doute que cela pourrait être important. C’est peut-être tôt, mais il peut jouer comme titulaire contre l’Italie La personnalité de Gavi ne va pas nous surprendre, mais ce Barça n’est pas le meilleur contexte. C’est vrai”

Interrogé par les critiques que reçoit Eric Garcia, a conseillé au footballeur de savoir vivre avec les critiques. “Dans les clubs, je ne peux pas décider. Je peux décider ceux de ma liste et Eric vient ici parce que c’est un grand joueur. Vous devez savoir comment gérer les critiques justes et injustes si vous voulez être un footballeur de haut niveau et Eric veut être ce type de footballeur.”

Sur la crise du Barça, il a préféré rester sur la touche. “Je suis entraîneur, et malgré ma fierté d’avoir été dans ce club, il en a assez avec le mien pour me mettre dans les flaques des autres.”

Luis Enrique, directeur de l’équipe nationale

| .