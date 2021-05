Laporta ne licenciera pas Koeman tant qu’il n’aura pas trouvé un remplaçant – rapport

L’avenir de Ronald Koeman en tant que patron de Barcelone semble de plus en plus incertain, mais les géants catalans ne licencieraient pas le Néerlandais «sans avoir un successeur en place.

Le président Joan Laporta est déjà à la recherche de remplaçants avant le dernier match de la saison à Barcelone et pourrait faire un changement cet été, selon ESPN.

Bien qu’il semble probable actuellement que Koeman partira dans les semaines à venir, il y a encore une chance qu’il puisse voir son contrat de deux ans “si aucune des alternatives ne convainc.”

Xavi semble à nouveau être le favori, mais le rapport affirme que tous les membres du conseil d’administration de Barcelone ne sont pas convaincus, tandis que l’ancien milieu de terrain n’est pas non plus pressé de revenir pour le moment.

Le joueur de 41 ans est rentré lundi à Barcelone mais a insisté lorsqu’il a été rencontré par des journalistes sur le fait qu’il était dans la ville uniquement pour le plaisir et non pour les affaires. Il a dit seulement: “Je ne sais rien, je viens ici pour des vacances.”

Il ne semble pas non plus trop d’alternatives crédibles à Xavi. ESPN rapporte que Laporta est fan de Hansi Flick, Julian Nagelsmann et Jurgen Klopp, mais aucun des trio ne semble être une option réaliste.

Xavi est décrit comme le candidat «le plus logique», mais vient de signer une prolongation de contrat avec Al Sadd et peut penser que ce n’est toujours pas le bon moment pour revenir et accepter l’emploi de ses rêves.