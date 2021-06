Laporta parle du dernier contrat de Messi et des transferts de Barcelone

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a fait le point sur l’avenir de Lionel Messi au club et reste convaincu que le capitaine restera au Camp Nou.

Le contrat de Messi expire dans deux semaines et une prolongation de contrat n’a pas encore été convenue, mais Laporta ne semble pas trop inquiet de la situation.

Voici ce qu’il a à dire :

“Je voudrais dire que c’est déjà fait, mais ce n’est pas comme ça”, a-t-il saoulé. « Les pourparlers vont bon train, mais ce n’est pas fait. L’idée est de parvenir à un accord le plus tôt possible. C’est pratique pour lui et aussi pour nous car si nous résolvons ce problème, d’autres le seront plus rapidement. « Nous sommes confiants parce qu’il veut rester. Nous mettons tout en œuvre pour lui offrir une équipe compétitive. Nous avons signé Kun [Aguero] qui lui rappelle chaque jour à la Copa America qu’il doit signer pour qu’ils puissent jouer ensemble. Origine | Marca

Laporta a également ajouté qu’il “n’envisageait pas” d’obtenir “un non” comme réponse de l’Argentin qui est actuellement en service international à la Copa America.

Le président de Barcelone a également parlé des transferts et a insisté sur le fait qu’il pourrait y avoir plus de tenants et de aboutissants à venir.

« Nous devons suivre les règles, nous les suivrons. Il y aura plus de ventes et de prêts. Sans payer de frais de transfert. Nous allons faire beaucoup de prêts, car nous avons une masse salariale sportive très élevée par rapport aux autres clubs. »

Le Barça continue d’être lié à des dizaines de joueurs et devrait achever un transfert pour Memphis Depay sous peu. Les pensées peuvent alors se tourner vers le déchargement des joueurs pour réduire l’équipe et réduire la masse salariale.