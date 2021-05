Laporta prête pour une semaine crunch à Barcelone

La saison de Barcelone est terminée, ce qui signifie que le président Joan Laporta peut se mettre au travail sur un certain nombre de problèmes clés qui doivent être résolus avant le début de la campagne 2021-2022.

Le président a déjà offert l’espoir qu’il y aura beaucoup de changement cet été. Il a dit la semaine dernière qu’il était prêt à commencer à prendre de grandes décisions.

«Nous travaillons depuis un certain temps pour trouver les éléments dont nous aurons besoin pour construire une équipe très compétitive et remporter les titres pertinents. Et à partir de la semaine prochaine, nous commencerons à expliquer ce que nous allons faire. “ Source | Actualités AP

L’une des plus grandes décisions est de savoir qui dirigera l’équipe la saison prochaine. Ronald Koeman a déjà dit qu’il voulait continuer, mais il n’est en aucun cas certain qu’il continuera.

Le Néerlandais est arrivé pendant une période difficile et a remporté la Copa del Rey et a donné à une foule de jeunes beaucoup de temps de jeu. Cependant, son bilan dans les matchs clés est médiocre et il y a de sérieux points d’interrogation quant à savoir s’il peut livrer plus de titres la saison prochaine.

Photo par Juan Manuel Serrano Arce / .

Le principal problème est qu’il n’y a pas de candidat exceptionnel à prendre en charge. Les rumeurs Xavi sont inévitablement revenues mais se sont calmées par la suite ces derniers jours. L’entraîneur d’Al Sadd vient également de prolonger son contrat, ce qui suggère qu’il n’est pas pressé de revenir.

L’autre question urgente est l’avenir de Lionel Messi. Le contrat du capitaine est presque terminé et aucune prolongation n’a encore été convenue. Personne ne sait vraiment ce qu’il va faire, mais il y a quelques signes qui suggèrent qu’il restera.

La rumeur de l’arrivée du bon copain Sergio Aguero, les récents commentaires du capitaine sur la Copa del Rey étant un “ tournant ” et le fait qu’il ne soit pas apparu contre Eibar. Sûrement, après tout, il ne peut pas quitter Barcelone comme ça?

Messi n’est pas le seul joueur dont l’avenir est incertain. Ousmane Dembele est un autre gros problème avec le Français en rupture de contrat l’année prochaine, Sergi Roberto est dans le même bateau mais apparemment maintenant très sur la liste à vendre.

Roberto sera rejoint par une foule d’autres joueurs tels que Samuel Umtiti, Junior Firpo, Philippe Coutinho et Miralem Pjanic pour n’en nommer que quelques-uns. Il y a aussi le pauvre vieux Matheus Fernandes, qui n’a jamais été officiellement présenté et qui n’a pas non plus réussi une seule minute en Liga cette saison.

Photo de SERGEI SUPINSKY / . via .

Et puis il y a les “ vaches sacrées ” telles que Sergio Busquets, Jordi Alba et Gerard Pique ainsi qu’Antoine Griezmann. Si Laporta est fidèle à sa parole selon laquelle «un cycle est terminé», alors il pourrait y avoir des sorties émotionnelles au cours des prochaines semaines.

Laporta cherchera également à renforcer l’été, ce qui est difficile compte tenu des énormes dettes du club. Il a été question d’achats importants, mais il est plus probable que le Barça fasse appel à des agents libres. Eric Garcia et Sergio Aguero ont l’air de certitudes mais qui d’autre suivra?

Le président de Barcelone a dit à peu près toutes les bonnes choses depuis son retour en mars et la succession de Josep Maria Bartomeu. Le moment est venu pour le président de mettre ses paroles en action dans ce qui promet d’être un autre été fascinant au Camp Nou.