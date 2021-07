Laporta propose une mise à jour de Messi après l’expiration du contrat avec Barcelone

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a fait le point sur l’avenir de Lionel Messi après l’expiration du contrat du capitaine au Camp Nou fin juin.

L’international argentin est maintenant, étrangement, un agent libre, mais Laporta insiste sur le fait que tout va “bien” quand il s’agit de garder le joueur de 34 ans au Camp Nou.

“Nous voulons qu’il reste et Leo veut rester, tout va bien, nous avons la question du fair-play, nous sommes en train de trouver la meilleure solution pour les deux parties”, a-t-il déclaré. “Je voudrais annoncer qu’il reste mais pour le moment je ne peux pas le dire car nous sommes en train de chercher la meilleure solution pour les deux parties.” Origine | Onda Cero

Messi devenant un agent libre a, sans surprise, fait la une des journaux, mais on s’attend toujours à ce qu’il signe un nouvel accord et continue au Camp Nou. Les Catalans voudront que l’Argentin mette un stylo sur papier dès que possible pour mettre fin à la saga, mais devra peut-être encore attendre un peu plus longtemps.

Le capitaine du Barca se prépare actuellement pour un quart de finale de la Copa America avec l’Équateur samedi et une autre victoire donnera lieu à une demi-finale contre l’Uruguay ou la Colombie. La finale du concours est prévue le 10 juillet.