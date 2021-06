Laporta taquine plus de signatures et de présentations de joueurs à Barcelone

S’il y a une chose pour laquelle Joan Laporta est douée, c’est taquiner l’avenir. L’avenir de Barcelone est en suspens au milieu des négociations de contrat avec son meilleur joueur, une situation d’entraîneur qui est en désordre et un noyau de joueurs qui peuvent ne pas être assez bons pour concourir au plus haut niveau.

Cependant, cela n’a pas empêché Laporta de suggérer qu’il y a en effet plus de joueurs clés de la première équipe qui seront signés et présentés dans les semaines à venir.

« Il y aura plus de présentations de joueurs, nous y travaillons. Nous travaillons pour recruter des joueurs qui améliorent la première équipe. Nous devons équilibrer l’effectif, vous verrez sur quoi nous travaillons. La semaine prochaine, il y aura plus de nouvelles. » Laporta | La source

Les candidats les plus probables semblent être Memphi Depay, Georginio Wijnaldum et Emerson. Mais comme la plupart des choses avec Laporta, nous devrons simplement attendre et voir.