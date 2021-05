Laporta veut que Barcelone soit “ plus offensive ” sous Koeman – rapport

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a rencontré l’entraîneur Ronald Koeman pour des entretiens jeudi et il y a beaucoup de spéculations sur ce que les deux hommes ont discuté.

Mundo Deportivo estime que la rencontre a été assez harmonieuse et que l’on a beaucoup parlé de cette saison et, en particulier, des derniers matchs du Barça.

Laporta voulait savoir pourquoi Koeman pensait que son équipe avait perdu des points cruciaux, ce qui a pratiquement mis fin aux espoirs de titre de l’équipe. Le patron du Barça a expliqué qu’il estimait que son équipe avait «manqué de concentration» dans les moments clés.

Cependant, Laporta a également informé le Néerlandais que le club voulait que Barcelone «soit plus offensif» et a posé des «questions claires» sur «s’il était prêt à prendre certains risques la saison prochaine pour faire un nouveau saut de qualité» et retrouver l’identité du club.

Il semble que Laporta apprécie le travail effectué par Koeman cette saison, en particulier le temps de jeu accordé aux jeunes joueurs, mais n’est pas un grand fan de la formation 3-5-2 et en veut beaucoup plus la saison prochaine.