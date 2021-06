Laporte répond à la question “la plus difficile” sur ses sentiments avec l’Espagne

05/06/21 à 14h15 CEST

Aymeric Laporte est apparu lors d’une conférence de presse à la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. La centrale d’origine française, récemment nationalisée espagnole, a eu quelques difficultés face aux questions sur ses sentiments patriotiques. Laporte a invoqué des raisons sportives pour son changement de nationalité et a précisé que Il a voulu contacter Deschamps, mais que son message n’est pas parvenu à l’entraîneur français.

“Vous sentez-vous pleinement espagnol pour défendre un bouclier, une nation, un drapeau, un hymne ?& rdquor;, était la question de Fernando Burgos, d’Onda Cero, à laquelle Laporte était plus consterné “C’est une question assez forte, mais je vais essayer de répondre de la meilleure façon possible. Je vais concourir au plus haut niveau. L’objectif est le même que celui de l’Espagne, remporter la compétition. Je vais tout donner pour gagner avec l’équipe nationale et c’est l’important.”

Laporte a expliqué le processus qui l’a amené à jouer pour l’Espagne: “C’est quelque chose qui vient de derrière, dans le sub’19, ils m’ont déjà contacté et maintenant l’opportunité s’est présentée. Luis Enrique m’a appelé pour me renseigner sur la situation et je lui ai dit que je voulais défendre ce pays, de concourir au plus haut niveau et qu’il serait ravi. Je lui en suis reconnaissant, ainsi qu’au staff et au président.”

footballeur de Manchester City Il était conscient qu’il sera à l’honneur lors de l’Euro 2021, mais il était serein : “Beaucoup de gens m’attendent au coinPour tous les bons, il y aura des répercussions et les mauvais ressortiront beaucoup : un jour vous marquerez un but, un autre vous marquerez contre lui. Le foot c’est comme ça et je suis préparé à tout”.

Le téléphone de Deschamps

Sur la question de savoir qui voit favori pour l’Eurocup, l’Espagne ou la France, ouvrit davantage le ventilateur : “Il y a plus d’équipes de ces deux pour remporter le titre, mais un seul peut le gagner.”

L’anecdote de l’apparition était quand il a expliqué sa tentative de contacter Didier Deschamps, sélectionneur français, pour expliquer sa décision : “Je lui ai envoyé un message, mais il a quand même changé de numéro. Ça ne s’inquiète pas trop non plus. Je suis ici ravi. Je vais tout donner dans la sélection et cette chemise. Je suis ici pour ajouter.”