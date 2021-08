L’App Store ciblé par un projet de loi bipartite à la Chambre des États-Unis axé sur l’augmentation de la concurrence

Plus tôt cette semaine, un groupe de sénateurs américains bipartites a présenté un vaste projet de loi visant l’App Store d’Apple. La Chambre des représentants des États-Unis emboîte maintenant le pas, avec un groupe de représentants bipartites présentant un projet de loi similaire appelé Open App Markets Act.

Tel que rapporté par ., le projet de loi est soutenu par Ken Buck, le plus haut républicain du panel antitrust du House Judiciary Committee, et le démocrate Hank Johnson. La législation permettrait aux développeurs d’applications d’informer les clients que les applications pourraient être disponibles à des prix inférieurs à partir d’autres sources. Cela obligerait également Apple à ouvrir l’iPhone à des magasins d’applications tiers et à des solutions de paiement alternatives, ce qui est actuellement interdit par les directives de l’App Store.

Spotify n’a pas tardé à montrer son soutien à la nouvelle législation. Dans une déclaration à ., Spotify a fait l’éloge des mesures et a déclaré qu’Apple utilisait iOS et l’App Store pour “s’isoler de la concurrence et désavantager ses rivaux” depuis trop longtemps :

« Spotify félicite les représentants Johnson, Buck et Cicilline pour leur engagement bipartite et indéfectible à protéger les consommateurs, les développeurs et l’économie numérique. Apple a utilisé la plate-forme iOS et ses politiques App Store pour s’isoler de la concurrence et désavantager ses rivaux pendant trop longtemps. En introduisant l’Open App Markets Act dans les deux chambres du Congrès, nous faisons un pas important vers la lutte contre le comportement anticoncurrentiel d’Apple, l’uniformisation des règles du jeu et le rétablissement de la concurrence pour tous.

Dans une déclaration à ., le représentant Buck a déclaré que “depuis trop longtemps, des entreprises comme Google et Apple ont eu la mainmise sur les développeurs d’applications qui sont obligés d’accepter les conditions fixées par ces monopoles pour atteindre leurs clients”.

Avec le soutien bipartite de la Chambre et du Sénat, la pression antitrust continue d’augmenter en ce qui concerne l’App Store. Reste à voir si quelque chose de substantiel découlera de ces mesures.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :