L’offre sera applicable jusqu’au 30 septembre et le bonus sera disponible instantanément

L’App Store d’Apple dans le pays offre un bonus de 20% pour l’ajout direct de fonds aux identifiants Apple. Les fonds peuvent être utilisés pour acheter des jeux et des applications sur l’App Store ou payer des abonnements Apple TV+ et Apple Music.

Les fonds peuvent également être utilisés pour acheter un stockage iCloud supplémentaire ou un abonnement à Apple One. L’offre de paiement unique s’applique aux fonds de Rs 100 à Rs 15,000.

Les fonds peuvent être ajoutés aux identifiants Apple à partir des paramètres de l’iPhone ou de l’iPad ou via l’App Store. Pour les appareils Mac, la section Informations sur le compte de l’App Store peut également être utilisée pour ajouter les fonds.

Le bonus ne sera applicable qu’une seule fois. Apple a également notifié dans les termes et conditions que les bonus non transférables n’ont aucune valeur monétaire et ne peuvent pas être partagés avec la famille ou les amis.

Un mode de paiement valide devra être activé sur l’App Store pour ajouter les fonds. Apple a récemment activé RuPay, UPI et netbanking, ainsi que les cartes de débit et de crédit, comme options de paiement supplémentaires pour les clients indiens.

Récemment, Apple s’est retrouvé embourbé dans une contestation antitrust pour avoir prétendument abusé de sa position dominante sur le marché du pays. Une affaire antitrust contre le géant de la technologie basé à Cupertino a allégué que la société forçait les développeurs d’applications à utiliser son système exclusif d’achat intégré à l’application, a rapporté .. Apple prend une grosse part des développeurs pour les achats intégrés.

Les régulateurs de l’Union européenne ont lancé l’année dernière une enquête sur le géant de la technologie facturant des frais de 30% sur l’achat de contenu numérique via l’application.

En août, l’Assemblée nationale de Corée du Sud a adopté un projet de loi interdisant aux opérateurs de magasins d’applications, y compris Apple et ses concurrents Google, de restreindre les développeurs à leurs systèmes de paiement propriétaires respectifs.

