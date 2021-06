L’App Store pourrait être touché par la «loi sur les monopoles de plate-forme» proposée à la Chambre des États-Unis

De nouveaux détails ont fait surface sur une nouvelle législation qui pourrait être proposée à la Chambre des représentants des États-Unis dès aujourd’hui et qui devrait s’attaquer à Apple, Amazon, Google et Facebook. Appelée Ending Platform Monopolies Act, la proposition contient quelques projets de loi, dont un qui pourrait réglementer l’App Store d’Apple et plus encore.

Rapporté par le Wall Street Journal, les législateurs de la Chambre se préparent à soumettre la proposition de loi bipartite qui pourrait avoir un impact important sur les géants américains de la technologie si elle est adoptée.

Spécifiquement pour Apple, l’un des projets de loi de la Ending Platform Monopolies Act « vise la capacité des grandes entreprises technologiques à tirer parti de leurs plateformes en ligne pour favoriser leurs propres produits par rapport à leurs concurrents ».

Cela a été un thème pour l’examen antitrust d’Apple au cours de l’année dernière à la fois de ses concurrents comme Spotify, Epic Games, Tile et AliveCor, ainsi que des législateurs américains.

Vu dans un projet de proposition du WSJ, la nouvelle loi comprend les éléments suivants (mais est susceptible de changer):

Il est illégal pour un opérateur de plate-forme couverte de posséder ou de contrôler une ligne d’activité, autre que la plate-forme couverte, lorsque la propriété ou le contrôle de la plate-forme couverte de cette ligne d’activité donne lieu à un conflit d’intérêts inconciliable.

S’il est finalement adopté à la Chambre et au Sénat, cela pourrait inaugurer la réglementation de l’App Store d’Apple, de l’application Find My, etc.

L’une des sources du WSJ a déclaré que “Chacun des projets de loi a signé à la fois des républicains et des démocrates, et d’autres devraient adhérer une fois qu’ils seront annoncés”. Le projet de loi serait probablement adopté à la Chambre, mais nous devrons attendre et voir si le Sénat verrait suffisamment de soutien bipartite pour la loi.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :