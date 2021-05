L’appareil Android TV de Walmart promet la 4K à un prix très bas

Walmart a répertorié une boîte Onn inopinée avec Android TV et lecture 4K qui offrirait peu de fioritures, voire aucune, mais elle ne devrait coûter que 29,88 $.

Vous pourriez bientôt avoir une solution simple si vous recherchez un boîtier Android TV qui réduit les coûts. Les pronostiqueurs de 9to5Google ont repéré une liste pour un appareil Walmart de marque Onn qui offrirait Android TV et une lecture 4K pour seulement 29,88 $ – un prix qui serait bas pour du matériel 1080p comme le Roku Express Plus, sans parler du matériel Ultra HD.

Le boîtier Walmart Android TV semble avoir peu ou pas de fioritures, bien qu’il prenne en charge l’audio Dolby et soit livré avec une télécommande à commande vocale qui comprend des raccourcis pour les services de streaming comme Disney Plus, HBO Max, Netflix et YouTube (mais pas Amazon Prime Video , ajouterions-nous). Il prendrait le pouvoir sur une connexion microUSB.

Voir également: Guide d’achat d’Android TV

Il n’y a aucune mention du moment où l’appareil Android TV pourrait être expédié – Walmart répertorie simplement le produit comme «en rupture de stock» au moment de la rédaction de cet article. Cependant, il ne sera pas surprenant que la société annonce le matériel relativement rapidement.

Vous pouvez avoir des raisons d’acheter du matériel Android TV plus cher comme le Chromecast de Google avec Google TV. Les lecteurs de streaming plus avancés prennent souvent en charge la vidéo HDR et les formats audio avancés tels que Dolby Atmos, et incluent généralement un matériel plus rapide pour correspondre. Vous n’utiliserez certainement pas le boîtier Walmart Android TV pour les jeux comme vous le feriez pour Shield TV de Nvidia. Cependant, ceux-ci peuvent être exagérés si votre téléviseur ne prend pas en charge des technologies telles que le HDR ou si vous ne vous souciez tout simplement pas de nombreux extras. Si tel est le cas, l’appareil Onn pourrait être plus que suffisant.