L’appareil ‘anti Covid’ que le Dr Carballo utilise dans sa propre maison et qui énerve la moitié de l’Espagne

Le docteur César Carballo C’est l’un des événements habituels des rassemblements télévisés. L’urgentiste de l’hôpital Ramón y Cajal de Madrid est déjà l’un des professionnels les plus médiatiques du moment et la célébrité, on le sait, est une arme à double tranchant. Alors que certains suivent au pied de la lettre tout ce qu’il dit dans l’émission d’Íker Jiménez, Cuatro ou La Sexta, d’autres le critiquent durement car, selon eux, est devenu un « todologue » profiter de l’attraction de la pandémie.

Quoi qu’il en soit, le deuxième groupe, ses ennemis, ne lui a pas pardonné même le soir du Nouvel An. Si ses apparitions dans les médias déclenchent habituellement une tempête de commentaires, les félicitations que le Dr Carballo a partagées sur ses réseaux sociaux n’en ont pas moins été commentées. Des milliers de réactions ont abouti que votre message ne passe pas inaperçu et est devenu la cible de critiques et de moqueries.

« Bonnes vacances », a commencé le message de Carballo, souhaitant alors que « cela doit être l’année de notre pays » lorsqu’il s’agit de remplir une série d’objectifs : « Battez la pandémie, obtenez un traitement antiviral national et obtenez un vaccin stérilisant national », répertorié. Enfin, il a également envoyé un message à ses détracteurs, leur disant que « quoi qu’il arrive, et quoi qu’il arrive », il est prêt à « se battre pour ce que je considère juste et éthique » :

Bonnes vacances les amis.

Ce doit être l’année de notre pays :

– Vaincre la pandémie

– Souscrire à un traitement antiviral national.

-Retirer un vaccin stérilisant national.

Et quoi qu’il arrive, et peu importe qui que ce soit, de me battre pour ce que je considère juste et éthique. Pour vous. pic.twitter.com/slJmlCuTWY – César Carballo (@ccarballo50) 31 décembre 2021

« Pour vous », Carballo termina son toast, accompagnant ses paroles de une photo sur laquelle il sort en brandissant un verre avec une étrange concoction à l’intérieur et un caoutchouc bleu au bout. On sait peu ou pas du tout du liquide d’autant plus qu’il ressemble, entre autres, à un sorbet au citron ou à une piña colada, mais l’étrange lamelle qu’on n’a pas mis longtemps à identifier : est un FreeLips, l’invention du docteur qu’il vend en pack de quatre unités pour 10 euros.

C’est un appareil qui, selon Carballo, sert à empêcher la propagation du virus car bien que « le lavage au lave-vaisselle à 60 degrés puisse tuer la plupart des bactéries et des virus, le verre est manipulé avant qu’il n’atteigne nos lèvres et ce simple contact peut infecter la surface et nous en mettant nos lèvres en contact avec le verre. » Le détail du docteur utiliser le protecteur de code publicitaire dans votre propre maison Il n’est pas passé inaperçu des tweeters, qui ont été amorcés avec lui en lui dédiant des commentaires comme ceux-ci :

Vous pouvez voir que vous avez beaucoup de couvre-lèvres que vous n’avez pas vendus.

Je vous demande au moins de ne plus exercer en tant que professionnel dans votre vie. – M. Pe-pito 🇪🇦🇬🇧 (@ JoseLuisZorril2) 31 décembre 2021

Et donc, chers amis, c’est ainsi qu’il obtient une part de la peur du COVID, quelque chose qu’il est déjà chargé de maintenir en vie en remettant en cause les mesures prises par les autorités sanitaires. https://t.co/KYo9a3SuZO – Alredius Maranis (@AlrediMara) 1er janvier 2022

Je te vois putain de frère, ça doit être la variante du volcan, plus le changement climatique et la hausse de l’IPC, je ne sais pas Rick. pic.twitter.com/hHpZJiJ4A4 – Lenny Sison (@lenny7david) 1er janvier 2022

Cet homme aux lèvres libres (grande invention) me rappelle la photo de Fraga se baignant dans le marais.

« Est-ce que tu le vois? Cette merde que j’ai inventée est super utile. https://t.co/U3jfQ6iTwp – Docteur Fick (@DoctorFick_) 1er janvier 2022

Où es-tu, dans une clinique de don de sperme ? – Kafiri (@ Kafiri14) 31 décembre 2021

D’ici 2022, je vous demande de FERMER https://t.co/pFALKvGu1l – Alfonso ☕🥐 (@ springsteen_81) 1er janvier 2022

Docteur, soyez prudent et surveillez ce régime. pic.twitter.com/W2qG4j9wT3 – JRodriguez (@Rodriguez_Yuri) 1er janvier 2022

Nous nous connectons en direct avec l’Afghanistan Public Television Teleshop. https://t.co/x5LGBVrMgf – M. V🖤 (@antonio_vgc) 1er janvier 2022

J’espère que le marché se terminera pour ceux qui profitent de la pandémie pour gagner en notoriété et se remplir les poches. – El Rojas🔻🔴🟡🟣🇪🇸 (@libre_pen_sador) 31 décembre 2021

Nature morte au merlu.

Anonyme. 2021 https://t.co/x5LGBVrMgf – M. V🖤 (@antonio_vgc) 1er janvier 2022

Quelle confiance en celui qui lave les verres, César. – Regenta 🇪🇸 (@ Regenta13) 1er janvier 2022

Il y a un homme en Espagne qui fait tout,

Il y a un homme qui fait tout en Espagne. https://t.co/mLjVSGSWGd – el jotapé🤖🚀 (@jotape) 1er janvier 2022

Mais repose-toi un peu, César, et reposons-nous… bois un peu, c’est le réveillon… et sors cette vilaine chose du verre XD 🤣 – Dicenporahí #MascarillaEnLaCalleNO (@evciara) 1er janvier 2022

avec les freelips dans un verre de sa propre maison, je chie sur ma putain de vie https://t.co/WOWVSm6FDq – carliitos (@ carliitoos9_) 1er janvier 2022

Bonne année volcanologue – Jaime (@jaime_sancheez) 31 décembre 2021

Cela devrait être l’année où vous vous taisez et retournez à votre putain de travail https://t.co/9Rnb1ZfUqv – Limoncete Alcalino (@Limoncius) 31 décembre 2021

Merci pour votre sagesse, Cesar pic.twitter.com/71PDgtGPvs – Huguinho (@huguinhofdez) 2 janvier 2022

Utilisez du baume à lèvres pour les lunettes à la maison, oc. https://t.co/DmmnZzG6Th – coque (@aflx_) 1er janvier 2022

Le docteur Carballo, pour sa part, a évité de répondre cette fois mais ses réponses habituelles aux haters mériteraient une section à part.

