L’appareil de réalité assistée Oppo Air Glass ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant

La réalité augmentée (AR) est la prochaine grande avancée technologique, Apple ne faisant aucun secret de son accent sur les fonctionnalités AR pour ses produits. L’une des rumeurs AR les plus excitantes dit qu’Apple développe une paire de lunettes Apple élégantes qui projetteront du contenu AR sur la rétine de l’utilisateur. Mais la technologie n’est pas arrivée au point où elle peut offrir ces fonctionnalités, et le dispositif Air Glass récemment annoncé par Oppo le prouve. L’Air Glass est léger et élégant, mais l’appareil ne fournit pas de fonctionnalités de réalité augmentée. Au lieu de cela, nous examinons les fonctionnalités qu’Oppo appelle la réalité assistée ou aR.

Conception de verre Oppo Air

Source de l’image : Oppo

La société chinoise a dévoilé l’appareil AirGlass lors de la première journée de sa conférence de presse de deux jours Inno Day 2021. C’est le même événement où Oppo annoncera l’Oppo Find N pliable dans son intégralité après avoir taquiné l’appareil il y a quelques jours.

Mais l’Oppo Air Glass n’est pas une paire de lunettes. Nous examinons un design monocle que vous pouvez ajouter à une paire de lunettes ordinaire pour cette expérience aR. L’appareil monocle sera disponible en noir ou en blanc, et deux cadres seront disponibles au lancement. Oppo a également déclaré qu’il mettrait une version noire à cadre complet à la disposition des utilisateurs qui ont besoin de lunettes correctrices.

D’après les sons, l’Air Glass est une version raffinée de Google Glass plutôt que les lunettes de réalité augmentée dont nous rêvions.

Comme vous pouvez le voir dans ces rendus de presse, Oppo a fait tout son possible pour ne pas nous montrer à quoi ressemble l’Air Glass sur une personne. Google Glass n’était pas un bel appareil, mais c’était toujours un produit inachevé.

Source de l’image : Oppo

Spécifications et fonctionnalités

L’Oppo Air Glass est impressionnant sur le papier. Il ne pèse que 30 g (1 oz) et est doté d’un micro projecteur à LED « de pointe » qui est à peu près aussi gros qu’un grain de café. Les lunettes intelligentes fonctionnent avec le toucher et la voix, comme prévu. Mais vous pouvez également utiliser le mouvement de la tête et de la main (avec une montre Oppo) pour interagir avec elle.

Le Spark Micro Projector prend en charge les écrans en niveaux de gris à 16 et 256 niveaux et une luminosité moyenne de 1 400 nits.

Une puce Snapdragon Wear 4100 alimente l’appareil. Les autres spécifications incluent le Wi-Fi, le Bluetooth, une antenne et un microphone. Vous aurez besoin d’un smartphone Oppo exécutant ColorOS 11 ou version ultérieure pour gérer l’Air Glass ou une montre intelligente Oppo.

Source de l’image : Oppo

À présent, vous avez probablement réalisé que l’expérience aR ne ressemblera pas aux fonctionnalités de réalité augmentée que vous attendez de ces appareils. Oppo a envisagé l’Air Glass comme un accessoire permettant aux utilisateurs d’accéder rapidement à des informations. Cela inclut le calendrier, les notifications, les données de santé et la navigation.

Vous pouvez également utiliser l’Air Glass comme téléprompteur numérique pendant les présentations. La fonction de traduction intelligente est peut-être plus intéressante. Il détecte votre langue préférée et peut afficher les mots prononcés sous forme de texte sur l’écran.

Oppo n’a pas révélé combien coûteront les monocles Air Glass ni s’ils seront largement disponibles. La société a déclaré dans le communiqué de presse que la Chine obtiendrait le gadget aR à un moment donné au cours du premier trimestre 2022 sans spécifier de date de sortie réelle.

Source de l’image : Oppo

Mais la société cherche à mettre ces produits à la disposition de tous les acheteurs intéressés. En plus de prendre en charge les utilisateurs qui ont besoin de lunettes correctrices, l’Air Glass sera disponible en deux tailles.