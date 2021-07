L’appareil le plus pratique de Lidl est de retour : hacher de la viande, faire des saucisses, de la purée et plus encore | La technologie

in

L’un des appareils les plus pratiques de Lidl est de retour. Cet appareil hache la viande pour les boulettes de viande, les hamburgers et les lasagnes ; il vous permet également de faire des hot-dogs, de la purée et de la pâte à biscuits.

Les appareils Lidl jouissent d’une excellente réputation auprès des consommateurs. En général, ce sont des appareils d’un bon rapport qualité-prix, c’est pourquoi les gadgets comme la friteuse sans huile 9 en 1, le réfrigérateur électrique ou le mini-réfrigérateur se vendent rapidement à chaque fois qu’ils sont mis en vente.

L’un des appareils Lidl les plus pratiques vient de revenir. On parle du hachoir à viande, qui est à nouveau en vente dans le bazar en ligne au prix de 44,99 euros.

Vous ne saviez sûrement pas qu’un hachoir à viande est en fait un appareil très polyvalent. Et c’est que, contrairement à ce que l’on pourrait penser a priori, En plus de hacher la viande, il vous offre également de nombreuses autres fonctions, pour que vous puissiez en tirer le meilleur dans la cuisine.

Ce dispositif se compose d’un socle en plastique qui contient le moteur, la buse avec disques et accessoires interchangeables, et une trémie de remplissage avec poussoir.

La boîte comprend trois disques perforés d’épaisseurs différentes (3 mm d’épaisseur, 5 mm d’épaisseur moyenne et 7 mm d’épaisseur), un accessoire presse-purée, un accessoire saucisse, un accessoire boulette et enfin un accessoire biscuit et pâtisserie.

Le hachoir à viande Lidl a une puissance de 350 W, ce qui vous permet de traiter environ 1 kg de viande par minute. Il dispose d’un panneau de commande simple et intuitif et les accessoires sont très faciles à mettre et à échanger.

Son fonctionnement est très simple : il suffit de placer l’accessoire ou le disque le plus adapté à notre recette, de mettre les ingrédients dans la trémie de remplissage et de les ajouter à l’aide du poussoir.

Avec cet appareil, vous pouvez préparer viande hachée pour toutes sortes de plats (hamburger, lasagne, boulettes de viande), faire des saucisses maison, des purées avec différents légumes, et même de la pâte à biscuits avec quatre motifs différents.

Vous savez déjà que les appareils Lidl se vendent rapidement, il est donc préférable de les acheter le plus tôt possible. Si vous êtes arrivé en retard et que les unités sont déjà épuisées, Sur Amazon, vous pouvez trouver d’autres hachoirs à viande pas chers :

