L’appareil photo 108MP du Samsung Galaxy S22 Ultra pourrait avoir un nouvel «amplificateur de détail» intelligent

Le prochain Galaxy S22 Ultra de Samsung pourrait offrir une nouvelle fonction d’appareil photo intéressante appelée « Detail Enhancer », selon un rapport de Material IT Korea. Le magasin prétend avoir trouvé des chaînes faisant référence à la fonctionnalité dans l’application appareil photo du Galaxy S22 Ultra.

Une fois activée, la fonctionnalité permettra apparemment aux utilisateurs de « capturer encore plus de détails » lors de la prise de vue à 108MP. On dit également qu’il permet de bien meilleures prises de vue macro que le S21 Ultra. Bien que l’on ne sache pas exactement comment la fonctionnalité « améliorera » les photos, elle utilisera probablement une astuce logicielle pour « ajouter » plus de détails.

Sans surprise, le Galaxy S22 Ultra devrait être le seul téléphone de la série S22 à être équipé de la nouvelle fonction appareil photo. Cependant, Detail Enhancer pourrait s’étendre aux anciens téléphones Galaxy avec des appareils photo principaux 108MP quelques semaines après la mise en vente du S22 Ultra. De nouvelles fonctionnalités d’appareil photo telles que Single Take, qui ont été introduites avec la série Galaxy S21, ont été déployées sur les anciens produits phares de Samsung avec la mise à jour One UI 3.1 en février.

Bien que les spécifications matérielles soient peu différentes de celles du S21 ultra, la capacité d’optimisation de Samsung est très forte et l’échantillon de S22 ultra semble beaucoup plus solide. – Univers de glace (@UniverseIce) 17 décembre 2021

Même si le téléphone devrait utiliser un capteur 108MP similaire à celui des meilleurs téléphones Samsung, les performances de l’appareil photo du Galaxy S22 Ultra devraient être beaucoup plus impressionnantes. Le pronostiqueur populaire de Samsung, Ice Universe, a récemment tweeté que Samsung avait « fortement » optimisé le traitement de son appareil photo pour permettre une meilleure qualité d’image.

