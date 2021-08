L’appareil photo de l’iPhone intégré à l’écran se rapproche un peu plus

in

Un appareil photo pour iPhone intégré à l’écran est probablement le plan à long terme d’Apple, car il travaille à son ambition d’un iPhone étant effectivement “une seule plaque de verre”. Cette possibilité s’est rapprochée aujourd’hui alors que deux des premiers joueurs prétendent tous deux avoir amélioré la technologie naissante.

On a vu quelques premières tentatives il y a plus d’un an, mais les résultats n’ont pas été très impressionnants…

Contexte

La conception à encoche utilisée pour la première fois par Apple dans l’iPhone X est actuellement nécessaire car il y a beaucoup de technologie à l’avant de l’appareil. Une partie de cela peut être déplacée dans le haut du boîtier, et Apple travaille à intégrer à la fois Face ID et Touch ID dans l’écran.

Le plus grand défi, cependant, est la caméra frontale. Apple est fier de la qualité des appareils photo iPhone, et en intégrer un sous un écran est extrêmement délicat sans sacrifier la qualité.

Le problème est que la lumière doit traverser les espaces entre les pixels, vous essayez donc effectivement de filmer à travers un écran à mailles serrées. Certaines entreprises de smartphones Android l’ont essayé, avec de mauvais résultats.

Oppo admet effectivement que l’appareil photo souffre de brume, d’une plage dynamique médiocre et d’une balance des blancs imprécise.

Un pas de plus vers une caméra iPhone intégrée à l’écran

Engadget rapporte que deux entreprises qui ont déjà essayé cela prétendent maintenant avoir fait passer la technologie au niveau supérieur.

Malgré de nombreuses critiques à l’encontre de sa première caméra sous-écran, ZTE a intégré ce qu’elle prétend être une version améliorée à son nouvel Axon 30 5G, lancé en Chine la semaine dernière. Par coïncidence, Oppo a dévoilé aujourd’hui sa caméra sous-écran de troisième génération qui, sur la base d’un échantillon de prise de vue qu’elle a fourni, semble être étonnamment prometteuse – pas de flou ni d’éblouissement notable.

Oppo revendique plusieurs améliorations.

Les avancées comprennent la résolution de problèmes tels qu’une qualité d’affichage incohérente dans la zone d’écran au-dessus de la caméra sous l’écran, une mauvaise qualité d’image causée par l’obstruction de la caméra par l’écran, ainsi que des problèmes de fiabilité et de durée de vie du produit. Grâce aux avancées dans ces domaines, OPPO a été en mesure de fournir une solution de caméra sous-écran améliorée qui porte l’expérience de bout en bout en plein écran à de nouveaux niveaux.

Cependant, ce n’est qu’un autre prototype, et la société ne nous a jusqu’à présent montré qu’une seule photo dans des circonstances moins que difficiles, avec le sujet à l’ombre malgré un peu de soleil au-dessus (ce qui provoque des reflets).

Apple n’adoptera pas cette technologie jusqu’à ce que les résultats soient pratiquement impossibles à distinguer des caméras frontales iPhone existantes, avec un affichage perforé comme prochaine étape probable.

