L’appareil photo du Pixel 5 est si bon que j’ai abandonné ma caméra sans miroir en voyage

Il y a quelques années, le seul appareil photo dans ma poche/sac était mon téléphone. En commençant par le LG G2 et en passant par le G3, le G4, le Galaxy S7 Edge, puis le Pixel 2 XL, je ne pouvais compter que sur mon téléphone et rien d’autre. J’ai pris de bonnes photos, même géniales, mais je voulais apprendre, m’améliorer et en capturer de meilleures, alors j’ai acheté une caméra Olympus sans miroir avec plusieurs objectifs. Il m’a accompagné lors de mes voyages au Népal, aux Emirats Arabes Unis, en Espagne et en Grèce, et j’ai adoré l’utiliser. Mais alors que je faisais mes bagages pour mon dernier voyage en Belgique, j’ai regardé mon Olympus puis mon Pixel 5 et j’ai pris la décision irréfléchie de sauter le premier et de me fier uniquement au second. Je ne l’ai jamais regretté.

Toutes les photos de cet article ont été téléchargées en pleine résolution, mais WordPress a tendance à les compresser jusqu’à l’oubli, alors cliquez pour les voir dans leur résolution d’origine. Je n’ai recadré ou réaligné que quelques-uns des clichés, mais aucune autre modification de couleur ou filtre n’a été appliqué. Tout est tel quel, depuis l’appareil photo du Pixel 5. Imaginez maintenant ce que Google Photos pourrait faire avec quelques modifications mineures des couleurs.

Une de mes photos préférées de ce voyage bruxellois. L’effet de vaisseau spatial surréaliste est *chef kiss*.

Plusieurs raisons ont motivé cette décision de dernière minute. Les deux premiers ont plus à voir avec la praticité que la technologie. Mon mari et moi avons voyagé léger, donc retirer les objets superflus réduit le poids de nos sacs à dos et nous donne plus d’espace pour ramener des produits locaux de chaque endroit que nous visitons. De plus, nous nous sommes tous les deux fatigués d’utiliser plusieurs caméras (téléphone, caméra 360, sans miroir) et objectifs (pour les sans miroir) en voyage. Il n’est tout simplement pas pratique d’arrêter et de changer d’objectif si nécessaire, ou de ranger puis de déballer l’appareil photo à chaque endroit intéressant.

Du zoom sur les petits détails à la saisie d’une vue d’ensemble, le tout dans un seul appareil.

Ensuite, il y a le fait que le Pixel 5 est le premier téléphone fabriqué par Google que j’ai possédé qui peut gérer Google Maps et Camera ouvert et utilisé de manière agressive sans vider sa batterie en moins de deux heures. Bien sûr, j’ai besoin d’une banque d’alimentation pour passer une journée entière, mais c’était comparable au cours avec les Pixels précédents, même si j’utilisais à peine l’appareil photo pendant la journée. Ici, je l’utilise plus et je le charge moins.

Mais la vraie raison pour laquelle cette décision a été si facile à prendre et pourquoi je ne l’ai pas regretté une seule seconde pendant mon voyage est à quel point l’appareil photo du Pixel 5 est bon. Tous les smartphones modernes peuvent prendre de bonnes photos de nos jours, ce n’est pas à débattre. Mais la gamme Pixel peut prendre de superbes photos, de manière fiable, à chaque fois, dans n’importe quel mode, quelles que soient les conditions d’éclairage, avec un post-traitement impeccable qui ressemble parfois à de la magie noire.

Deux autres belles photos, un peu plus abstraites. La gauche: Ascenseur Atomium. Droite: Institut du patrimoine de la guerre.

Il y a tellement de cas où je regarde une scène et je pense “il n’y a aucun moyen que j’en tire une bonne photo”, mais j’appuie toujours sur l’obturateur et je hausse les épaules, pour trouver une excellente photo J’ai pu obtenir de mon Olympus. Eh bien, pas à moins que je puisse changer d’objectif à la volée pour les portraits et les prises de vue grand angle, et pas à moins que je sache exactement et intuitivement quelle exposition et quelle vitesse d’obturation choisir pour chaque scène, et pas à moins que j’aie les côtelettes d’édition Adobe pour obtenir le meilleur résultat de cette image RAW. Au lieu de cela, le Pixel 5 fait tout cela pour moi, en une fraction de seconde, et le résultat est souvent époustouflant.

La gauche: GIF de ce que je voyais avec mes yeux & sur mon écran. Droite: Image résultante.

Prenez l’image ci-dessus de mon mari (semblant d’être effronté) avec la statue de Tintin. J’ai essayé d’appuyer sur plusieurs zones de l’écran pour modifier l’exposition avant de la prendre, mais il semblait que rien ne serait capable d’obtenir leurs deux visages sur la même photo. L’un était trop sombre, l’autre trop clair. Sur la gauche se trouve ce que je voyais sur mon écran. Sur la droite se trouve l’image que le Pixel 5 m’a donnée. C’est un HDR impeccable appliqué en une seconde sans aucun montage manuel ni logiciel informatique.

La gauche: GIF des lumières stroboscopiques et changeantes. Droite: Image résultante.

Consultez également cette série de clichés à l’intérieur de l’Atomium. Les lumières étaient stroboscopiques, pulsées de manière imprévisible, changeant de couleurs et de motifs, et le Pixel aurait pu et aurait dû mal tourner tant de fois. Mais sur la trentaine de photos que j’ai prises, seules quelques-unes étaient bonnes parce qu’elles étaient mal chronométrées et capturées pendant un instant d’extinction. Le reste était soit bon, soit ridiculement génial. Il m’aurait fallu des jours d’essais et d’erreurs pour les capturer avec mon appareil photo sans miroir.

Il y a tellement d’autres exemples où la polyvalence de basculer entre le mode grand angle, prise de vue régulière, macro, portrait et nuit du Pixel 5 en un clin d’œil était extrêmement pratique. De plus, savoir que je peux compter sur lui pour produire une excellente image me libère ; Je peux parcourir et capturer des photos rapides sans perdre de temps ni m’inquiéter de sélectionner chaque paramètre granulaire. Au lieu de cela, je peux me concentrer sur l’angle et la composition et le laisser gérer le reste.

Intérieur à extérieur, portrait à grand angle, de jour comme de nuit. Un appareil photo très polyvalent.

Si vous avez suivi Android Police au cours du mois dernier, cette décision d’opter pour Pixel uniquement en voyage ne devrait pas vous surprendre ; J’ai lentement pris ma décision lors de ma visite de la cave à champagne et de mon explication du mode nuit de la cathédrale (et d’autres situations difficiles), menant à cette conclusion logique.

Les performances de zoom pourraient être meilleures.

Le seul aspect où j’aimerais voir plus d’amélioration est dans le département du zoom. Peu importe à quel point le zoom numérique 2x est décent, je ne peux pas imaginer à quel point il pourrait être meilleur si Google avait un téléobjectif approprié avec un zoom optique 5x ou 10x. C’est pourquoi je suis enthousiasmé par les rumeurs du Pixel 6 Pro.