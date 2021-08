L’appareil photo du Samsung Galaxy S22 pourrait être dévoilé très bientôt

in

Alors que le lancement du Samsung Galaxy S22 aura probablement lieu en janvier, ou peut-être en février, l’une de ses caractéristiques les plus importantes pourrait être présentée à l’avance, car un leaker populaire pense que les caméras seront dévoilées en septembre.

Ce leaker s’appelle Ice Universe, et posté sur Twitter, ils ont dit “Sept. 200MP、50MP RGBW, coming soon”. Cela signifie probablement qu’un appareil photo 200MP et 50MP sera lancé en septembre par Samsung et utilisé peu de temps après dans un smartphone.

Pour le contexte, Samsung révèle souvent ses capteurs d’appareil photo pour smartphone faits maison indépendamment du téléphone dans lequel ils sont réellement utilisés – c’est ainsi que nous avons connu pour la première fois les appareils photo 108MP maintenant utilisés dans ses téléphones Ultra, ainsi qu’un autre capteur 50MP lancé récemment qui est vraiment petit .

La plupart du temps, cette technologie ISOCELL (comme on appelle les capteurs de Samsung) est d’abord utilisée par d’autres sociétés, mais il est très possible que nous voyions le capteur 50MP RGBW, et peut-être même le 200MP aussi, utilisé dans la série de téléphones Galaxy S22.

Il n’y a aucune garantie absolue de cela, surtout avec le 200MP – peut-être que l’Ultra obtiendra ce capteur de très haute qualité, mais il est incroyablement peu probable que le S22 standard le fasse – alors prenez tout cela avec une pincée de sel.

Analyse : le matériel maintenant, le logiciel plus tard

Les événements de lancement Unpacked de Samsung, où il présente ses nouveaux produits, sont généralement assez conviviaux. Il n’y a pas de “GPU ceci” ou de “CPU cela”, ce qui signifie que les fans de téléphones moyens peuvent regarder sans se noyer dans des spécifications beaucoup trop techniques.

C’est probablement pourquoi Samsung dévoile ses caméras ISOCELL, ainsi que ses chipsets Exynos, lors d’événements distincts. Celles-ci sont plus techniques et les téléspectateurs moyens peuvent se perdre – de nombreuses compagnies de téléphone ne s’en rendent pas compte, ce qui entraîne des événements de révélation technologique assez secs.

Cependant, les caméras ne seront probablement pas totalement ignorées chez Samsung Unpacked au début de 2022 – nous espérons simplement entendre parler de changements que vous pourrez réellement remarquer et utiliser. À savoir, de nouveaux modes de caméra.

Les téléphones Samsung sont parfaits pour leurs modes d’appareil photo faciles à utiliser, comme Single Take, qui prend essentiellement des tonnes de photos parmi lesquelles vous pouvez choisir. Cependant, au lancement du S22, cela fera deux ans qu’un nouveau grand mode comme celui-ci a été dévoilé, et il est temps que nous en voyions un nouveau.

Si Samsung conserve toute son analyse technique des caméras jusqu’à un lancement en septembre, il y aura beaucoup de temps dans le calendrier pour les nouveaux modes et outils logiciels. Et si Samsung a besoin d’inspiration, il peut simplement se tourner vers Xiaomi, qui le rode avec des modes qui changent la couleur du ciel sur les photos ou figent certaines sections de vidéos, mais pas toutes, pour créer des effets sympas.