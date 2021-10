L’appareil photo Pixel 6 Pro supporte l’iPhone 13 Pro

La qualité d’image a toujours été la plus grande force de la gamme Google Pixel, mais Apple est revenu en force avec ses derniers modèles d’iPhone, prenant la couronne à Google. Avec une mise à jour majeure de sa configuration dans la série Pixel 6, la comparaison avec l’iPhone 13 Pro raconte une histoire très différente.

L’iPhone 13 Pro Max a été considéré, pour la plupart, comme le meilleur appareil photo sur un smartphone aujourd’hui avec un traitement logiciel et une qualité vidéo excellents. Le matériel obsolète des Pixels récents tels que le Pixel 5 et le Pixel 5a ne pouvait tout simplement pas résister, même contre certains des derniers téléphones Android. Comme nous l’avons loué dans notre revue, cependant, la nouvelle gamme de caméras du Pixel 6 Pro s’intensifie considérablement.

SuperSaf a comparé le Pixel 6 Pro à l’iPhone 13 Pro Max pour montrer comment ces téléphones rivalisent sur leurs appareils photo via des prises de vue standard, des vidéos, un mode nuit, des portraits, etc.

En commençant par leurs caméras principales, le verdict ici est que le Pixel 6 Pro et l’iPhone 13 Pro Max sont à peu près à égalité, Pixel gagnant principalement sur sa forte plage dynamique. Il a cependant perdu quelques points sur la lumière parasite qui est trop courante avec les sources lumineuses, ce que nous avons également contesté principalement sur le téléobjectif.

Plus loin dans la comparaison, Pixel 6 Pro et iPhone 13 Pro Max comparent les performances en basse lumière, le Pixel capturant mieux la lumière et l’iPhone ayant des détails plus nets. Avec l’appareil photo ultra-large, Google a obtenu des points pour son traitement stellaire, mais l’iPhone pour avoir un angle plus large. Google a également pris un peu de retard pour son absence d’option macro adoptée par la série iPhone 13. Sur le plan du zoom, le téléobjectif 4x du Pixel montre son utilité à la fois en termes de détails à des niveaux de zoom plus élevés et de possibilité de zoomer davantage à 20x. Cependant, l’iPhone semblait mieux fonctionner lors d’un zoom avant dans des conditions de faible luminosité.

Le mode portrait est un domaine où l’offre de Google a clairement pris du retard, ne réussissant généralement pas à capturer les bords avec autant de précision, probablement grâce au capteur Lidar de l’iPhone. Le Pixel n’était clairement pas loin derrière, mais Apple a manifestement fait un meilleur travail dans l’ensemble. Il a été noté, cependant, que les tons de peau du Pixel étaient plus précis, et il en va de même pour les selfies. La caméra selfie ultra-large a également mis certains points en faveur de Google.

Sur le plan vidéo, l’iPhone 13 Pro Max a remporté une victoire décisive sur l’appareil photo du Pixel 6 Pro, mais c’était une compétition beaucoup plus serrée cette fois-ci. Le HDR en direct sur le Pixel a aidé Google à suivre la plupart du temps, mais le HDR d’Apple était certainement plus fort dans l’ensemble. La stabilisation d’Apple semblait également fonctionner un peu mieux. Les deux appareils ont très bien résisté à la caméra frontale, ce qui est intéressant, le Pixel ayant une meilleure stabilisation en mode selfie. L’autofocus était à peu près identique sur les deux.

Quel est le verdict global ici? Google ne s’est pas complètement rattrapé dans ce domaine, mais ses vaillants efforts ont considérablement réduit l’écart. Le Pixel 6 Pro semble offrir une meilleure plage dynamique, des tons chair et un zoom, mais l’iPhone 13 Pro Max a une meilleure vidéo globale, des prises de vue ultra-larges et un mode portrait avec macro étant un bon bonus.

