L’appareil pliable Mi Mix apparaît dans des images pratiques qui ont fui

Des images pratiques d’un prétendu téléphone pliable Xiaomi ont fui.

Les images montrent la coque externe d’un appareil avec la marque «Mix» sur son panneau arrière.

Cela pourrait être le prétendu téléphone pliable Mi Mix que Xiaomi devrait lancer en 2021.

Il y a eu toutes sortes de rumeurs sauvages sur le premier téléphone pliable de Xiaomi. Des vidéos aux designs brevetés en passant par les photos d’espionnage, nous en avons vu beaucoup mais rien de concret. Un nouvel ensemble d’images pratiques d’un prétendu téléphone pliable Xiaomi ajoute maintenant à l’intrigue, avec la marque Mi Mix pour rendre les choses encore plus intéressantes.

Les images ont initialement été divulguées sur Weibo mais ont été retirées peu de temps après. Cependant, un certain nombre de observateurs avertis a réussi à les attraper juste à temps. Découvrez les photos ci-dessous.

Ce que nous voyons est essentiellement une coque d’un téléphone pliable qui semble faire partie de la série Mi Mix. Xiaomi a en quelque sorte laissé entendre en février qu’un modèle Mi Mix pourrait être sur les cartes cette année.

Quoi qu’il en soit, cet appareil pliable qui fuit ressemble à la forme et au design des autres téléphones pliables comme le Samsung Galaxy Z Fold 2 et le Huawei Mate X2. Il comporte également apparemment trois capteurs de caméra alignés horizontalement. Cependant, il n’y a pas d’affichage sur le moule qui fuit, donc ce n’est certainement pas la conception finale. Nous ne savons pas non plus pourquoi la fuite a été supprimée de Weibo, ce qui soulève encore des doutes sur sa crédibilité.

Cela dit, le dernier modèle Mi Mix a été lancé en 2019, il est donc sûrement temps pour une mise à niveau. Un téléphone pliable pourrait bien être le bon moyen pour Xiaomi de raviver l’intérêt pour la série et de la ressusciter en 2021.