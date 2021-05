L’appareil vedette de l’été revient à Lidl pour moins de 20 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous souhaitez déguster de délicieuses glaces maison pour très peu, faites attention car Lidl a ramené l’appareil star de l’été à un prix très abordable: seulement 17,99 euros.

L’été approche à grands pas, les températures élevées se font déjà sentir et nous attendons tous avec impatience les vacances pour profiter de l’été. Chez Lidl, ils se préparent également à accueillir la saison estivale, et quelle meilleure façon de le faire que de ramener l’un des appareils les plus réussis de cette époque.

Nous parlons du réfrigérateur électrique bon marché de Lidl, cet an de plus est à nouveau en vente à un prix très économique: seulement 17,99 euros. C’est une version plus basique que celle qui est arrivée au bazar en ligne il y a quelques semaines, mais avec un prix beaucoup plus abordable et les fonctions nécessaires pour faire de la glace maison.

Ce réfrigérateur électrique porte le sceau de SilverCrest, la marque blanche d’appareils électroménagers de la chaîne allemande. Il a une puissance de 12 W et a une capacité suffisante pour faire jusqu’à 1 litre de glace ou de sorbet.

Il se compose du récipient dans lequel la préparation est effectuée, d’un boîtier en plastique dans lequel il est inséré et d’un bras de mélangeur qui est placé sur le dessus. Pour faire votre glace ou sorbet, vous devez d’abord refroidir le récipient dans le congélateur, puis placez-le dans le boîtier et mettez le couvercle, puis ajoutez le mélange de crème glacée à travers l’ouverture.

Ensuite, démarrez le réfrigérateur pour que le bras du mélangeur fasse son travail. Le moteur est tourné vers la droite et la gauche pour garantir les meilleurs résultats. Attendez ensuite que la préparation soit prête. Selon Lidl Il ne vous faudra pas plus de 40 minutes pour préparer votre glace ou votre sorbet.

Si vous achetez régulièrement des appareils Lidl, sachez déjà que la société allemande ne propose à la vente qu’un nombre limité d’unités de ses appareils. Donc, si vous ne voulez pas manquer de frigo, vous feriez mieux de vous dépêcher. Au cas où vous seriez en retard et qu’il serait épuisé, Sur Amazon, vous avez ces alternatives à un bon prix:

