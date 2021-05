L’apparence Apple TV + du prince Harry s’est déchirée: “ Seulement pour apaiser le narcissisme! ” | Royal | Nouvelles

Le prince Harry est une “ ombre de son ancien moi ”, selon un expert

Harry et Meghan se sont fermement placés sous les projecteurs ces dernières semaines. L’attaque la plus récente de l’attention des médias est survenue à la suite de leur interview explosive avec l’animatrice de talk-show américaine Oprah Winfrey. C’est là que le couple a adressé plusieurs allégations controversées à la famille royale, notamment sur la santé mentale et le racisme.

Alors que Meghan a fait des apparitions à la télévision depuis, c’est Harry qui a occupé le devant de la scène, faisant une série de nouveaux aveux sur ses difficultés en grandissant en tant que royal.

Le premier est venu quand il s’est assis avec la célébrité Dax Shepard pour le podcast «Armchair Expert».

Ici, Harry a fait valoir que la façon dont la reine et le prince Philip ont élevé son père, le prince Charles, avait un effet négatif sur sa propre éducation, affirmant que «la douleur et la souffrance génétiques» lui avaient été transmises.

Pas une semaine plus tard, il est apparu dans le premier épisode de sa nouvelle série avec Winfrey, “ The Me You Can’t See ”, qui voit des célébrités parler franchement de leurs problèmes de santé mentale.

Prince Harry: Le royal a été accusé d’avoir utilisé des apparitions dans les médias pour “ satisfaire son narcissisme ” (Image: GETTY)

Oprah Winfrey: Le flot d’émissions a suivi leur interview explosive avec Winfrey en mars (Image: GETTY)

L’apparition a provoqué une autre tempête alors qu’il accusait la famille royale de “silence total et de négligence totale” tandis que Meghan se battait pour s’adapter à la vie du palais, et a déclaré que la famille avait tenté d’empêcher le couple de partir.

Beaucoup étaient furieux contre Harry, y compris la chroniqueuse Maureen Callahan, qui, écrivant pour le New York Post, affirmait que le prince avait été «américanisé» et utilisait ses apparitions à l’émission pour «assouvir son narcissisme».

Elle a écrit: “Bien sûr, Harry, continuez de parler – des deux côtés de votre bouche, comme d’habitude, en demandant la confidentialité des médias tout en devenant un acteur actif des médias.

«Harkles, ton nom est hypocrisie.

JUSTIN: Meghan Markle et le prince Harry “ n’ont pas assez réfléchi ” à Archie

The Me You Can’t See: Harry s’exprimant lors du premier épisode de sa nouvelle série Apple TV (Image: Apple TV)

“ Alors Harry est de retour pour partager plus de détails sur la gravité d’un père, le prince Charles, qui lui a légué une “ douleur génétique ”, et comment toute sa famille ne se souciait pas de son malheur, et encore moins de celui de sa future femme – malgré l’accélération de Meghan dans le giron et organiser un mariage de 45 millions de dollars (31 millions de livres sterling).

«Plus choquant, Harry offre plus de détails sur les idées suicidaires de Meghan pendant la grossesse d’Archie – sans se demander comment cela affectera sûrement son fils.

«Pourtant, Harry nous dit que quatre ans de conseils l’ont rendu meilleur! Harry est thérapeute, américanisé et prêt à partir, devenant l’une de nos spécialités – un gourou de l’entraide qui n’est vraiment là que pour apaiser son narcissisme.

“Amérique, attachez-vous à cette boucle de rétroaction. Nous y sommes pour le moment, même si Harry n’a pas réalisé que l’apitoiement sur soi n’est vraiment pas dans l’ADN américain.”

Mariage royal: le mariage du couple en 2018 a coûté environ 31 millions de livres sterling (Image: GETTY)

Meghan Markle: La duchesse a fait des apparitions à la télévision depuis l’interview de Winfrey (Image: Youtube / Global Citizen / Vax Live)

On a longtemps prétendu qu’Harry avait subi un processus d’américanisation ou, comme l’écrivaine royale Angela Levin l’a appelé, “Californication”.

Écrivant dans The Daily Telegraph à l’occasion du premier anniversaire de Megxit – l’événement qui a vu Meghan et Harry quitter le Royaume-Uni et la famille royale – elle a noté comment le teaser du podcast du couple ‘Archewell Audio’ a révélé que Harry avait “apparemment été emmené au ‘réveil ‘vie de la côte ouest [and] change son accent pour l’adapter ».

Elle a poursuivi: «Des phrases telles que ‘twenny twenny’ et ‘I wanna’ suggèrent que sa ‘Californication’ est en bonne voie.

«Lui et la duchesse répètent également, à plusieurs reprises, une de leurs phrases préférées:« L’amour gagne ».

Romance royale: le couple s’est rencontré en 2016 et s’est marié deux ans plus tard (Image: Express Newspapers)

“Je ne pense pas que de nombreux membres seniors de la famille royale aient ressenti beaucoup de cet amour au cours des 12 derniers mois.”

Harry vit aux États-Unis depuis plus d’un an, se dirigeant initialement vers le Canada où lui et Meghan sont restés pendant une courte période.

Ils ont déménagé en Californie et vivent actuellement dans le quartier exclusif de Montecito dans une communauté fermée.

Montecito: Le couple vit dans une communauté fermée dans la zone exclusive de Californie (Image: GETTY)

Une série de célébrités de premier plan y vivent, notamment leur ami Winfrey, ainsi que George Lucas, Rob Lowe, Brad Pitt et Ellen DeGeneres.

On pense que la propriété dans laquelle ils vivent vaut 11,2 millions de livres sterling.